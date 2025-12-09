La Escalinata de Teruel avanza en su restauración tras una nueva fase de intervención

La restauración de la Escalinata de Teruel ha completado una nueva fase, que amplía el conjunto de actuaciones realizadas desde 2023 y permite continuar con el programa previsto para la recuperación del monumento.

El Centro de Restauración de la Fundación Santa María de Albarracín ha concluido los trabajos ejecutados durante los últimos siete meses en el paño situado junto a la sede territorial del Gobierno de Aragón y los Jardincillos, correspondiente a un área de 220 metros cuadrados.

En este tramo se han repuesto cerca de 400 piezas cerámicas, equivalentes al 80% de los elementos intervenidos, ha indicado la Fundación en una nota de prensa en la que también ha explicado que desde el inicio del proyecto se han sustituido más de 1.300 piezas cerámicas.

La intervención cuenta con financiación de Fundación Térvalis, que aporta aproximadamente 200.000 euros por fase, un marco económico que permite desarrollar las actuaciones con una planificación continuada y con técnicas adaptadas a los materiales del monumento.

Los trabajos han incluido limpieza físico–mecánica de superficies, eliminación de depósitos de carbonatos, retirada de morteros de cemento procedentes de intervenciones anteriores, también se ha actuado sobre zonas con presencia de vegetación y se han repuesto únicamente las piezas cerámicas no recuperables.

Las labores volverán a activarse en primavera de 2026, en función de las condiciones climatológicas, y la siguiente fase se centrará en áreas afectadas por humedad, como el entorno del ascensor y su torreón, así como la plaza interior que contiene el relieve de Los Amantes.