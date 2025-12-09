Luz verde en Teruel al ensanchamiento de la acera que rodea la residencia Luis Buñuel hasta el pabellón Las Viñas

La junta de Gobierno celebrada esta mañana ha aprobado el convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón para financiar de forma conjunta las obras de acondicionamiento de la acera del Camino de Capuchinos que linda con la parcela en la que se ubica la residencia Luis Buñuel.

Se trata de una obra importante en tanto en cuanto es el paso previo para poder licitar las obras de reforma de la futura residencia, ha explicado en rueda de prensa la alcaldesa de Teruel, Emma Buj. Una vez el Gobierno de Aragón apruebe este mismo convenio, se podrá conceder la licencia de obra de este inmueble destinado a residencia de estudiantes con 76 habitaciones, albergue juvenil y áreas formativas y de coworking.

Según recoge el convenio, el Gobierno de Aragón ejecutará las obras para ensanchar hasta los dos metros toda la acera de la parcela Luis Buñuel, y el Ayuntamiento de Teruel se hará cargo de continuar esa acera por toda la parcela municipal delante del pabellón Pepe Lanzuela - Las Viñas. La parte de la acera objeto de convenio cuenta con una superficie total de 317 m² y las actuaciones se acometerán en el Camino Capuchinos en la parte que linda con la parcela en la que se ubica la Residencia Luis Buñuel situada en la calle Tirso de Molina nº 4 de Teruel. “Es un proyecto importante porque ese ensanchamiento de la acera en el entorno de la Residencia Luis Buñuel y en Camino Capuchinos es muy demandado por todos los vecinos y especialmente por los usuarios del colegio de la Arboleda, algunos con especiales dificultades de movilidad”, ha subrayado la alcaldesa.

Mejora de pavimientos

Por otra parte, la junta de Gobierno ha adjudicado a la empresa Guallar Obras y Servicios S.A, las obras de mejora de pavimentos y aceras en la calle de La Merced por importe de 135.925, 41 euros y que, según ha adelantado la alcaldesa, la actuación previsiblemente se acometerá a principios de 2026. Buj ha destacado la importancia de ir actuando en todos los barrios de la ciudad año tras año, mejorando aceras, pavimentos y redes. “Esto se hace a veces con grandes obras y a veces con otras pequeñas como en este caso la calle de La Merced, que hoy se encuentra en unas condiciones deficientes pero que con esta obra quedará en perfecto estado”.

En la sesión celebrada esta mañana por la junta de Gobierno, también se han aprobado distintas certificaciones como la número 19 correspondiente a la obra de construcción de la Piscina Cubierta de los Planos, adjudicada a la mercantil Guerola Transer, SLU. por 358.493,18 euros, y la certificación número 7 de la Cuesta de los Gitanos, por 122.280,35 euros.

Por otra parte, se han autorizado gastos para el programa de la Navidad, por 17.231 euros, y para el Belén Gigante por 10.001 euros. En otros apartados, se ha autorizado la aportación voluntaria del Ayuntamiento de Teruel al Fondo de Mejora de Montes de Utilidad Pública para El Boalaje y Pardina de Aguan, por 15.100 euros, cuyo objetivo es el de seguir marcando las rutas BTT entre los barrios rurales conjuntamente con el Gobierno de Aragón.