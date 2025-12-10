Adjudicadas nueve viviendas de alquiler asequible en Graus

La Dirección General de Vivienda del Gobierno de Aragón ha procedido este miércoles al sorteo de las nueve viviendas rehabilitadas en el parque de maquinaria de Graus (Huesca) que irán destinadas a alquiler asequible y que corresponden a la Fase I de la actuación. El sorteo ha tenido lugar en la Sala Ordesa de la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón en Huesca y del mismo ha resultado el listado provisional de beneficiarios que ahora tendrá que aportar la documentación necesaria para justificar el cumplimiento de los requisitos que dan derecho a dichas viviendas.

La inversión asciende a 1.476.551 euros, sumando la subvención de 785.149,31 euros procedente del programa PREE 5000 para actuaciones de rehabilitación energética de edificios públicos en municipios de reto demográfico. Para la directora general de Vivienda, María Pía Canals, el de hoy “es un día especialmente importante para Graus y para el Gobierno de Aragón, porque no enseñamos planos ni venimos con promesas, sino con realidades, las de las nueve familias que van a poder a acceder a viviendas públicas de alquiler asequible, eficientes y dotadas de importantes equipamientos de confort y altas calidades”.

El parque de maquinaria de Graus, situado en la Carretera de Benasque s/n, cuenta con un total de 40 viviendas, 22 de las cuales estaban vacías en marzo de 2022, cuando se adscribieron a la Dirección General para el cumplimiento de las políticas de vivienda. Las 18 viviendas restantes se mantienen adscritas a la Dirección General de Carreteras para uso de los trabajadores del parque de maquinaria del Gobierno de Aragón. Todas ellas se construyeron en 1977 y responden a la tipología de vivienda unifamiliar adosada en hilera, constan de planta baja y planta primera y disponen de jardín en la parte posterior de la parcela.

La tipología de las viviendas adjudicadas es la de unifamiliares adosadas de 3 y 4 habitaciones que constan de planta baja y primera planta, porche, jardín en la fachada posterior y una o dos terrazas voladas en la primera planta por las que los beneficiados abonarán una cuota mensual de alquiler de 220,90 euros.

Las nueve viviendas cumplen con las condiciones de aislamiento térmico y la optimización del consumo energético, para lo cual se procedió a cambiar la carpintería. Si bien el estado de conservación de las fachadas, cubiertas y estructura era adecuado, las características constructivas de las viviendas no las dotaban del adecuado confort térmico, ya que no disponían del adecuado aislamiento ni de instalaciones eficientes (su calefacción era de radiadores eléctricos); teniendo la calificación energética más baja existente, la G.

Por tanto, fue necesario mejorar la eficiencia energética actuando en fachadas, carpinterías, forjados sanitarios y cubiertas. Además, las viviendas quedaron equipadas con un sistema de aerotermia para calefacción, refrigeración y producción instantánea de agua caliente sanitaria, así como de un sistema de distribución del calor y el frío a través de suelo radiante. Para una mayor eficiencia, se instaló también un sistema de ventilación con recuperación de calor de doble flujo. Resultado de todo ello, la certificación energética de las viviendas ha pasado de G a A.

Por otra parte, en el interior se mejoraron las condiciones de habitabilidad y funcionalidad, interviniendo en sus acabados y en sus instalaciones, y en dos de las nueve viviendas se han mejorado las condiciones de accesibilidad para que puedan ser alquiladas a personas mayores y/o con discapacidad.

Las obras de estas nueve viviendas de la Fase I comenzaron el 27 de abril de 2023, se han prolongado durante un año y podrían estar adjudicadas a sus futuros inquilinos en un plazo aproximado de seis meses. Los aspirantes tendrán que tener unos ingresos mensuales equivalentes a un IPREM de entre el 1,5 y el 2,5, es decir, de entre 900 y 1.500 euros, al margen de otros coeficientes aplicables relativos a situaciones de discapacidad, familia numerosa, etc.