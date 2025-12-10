El Ayuntamiento de Huesca avanza en la ampliación de la red de vías ciclables

El Ayuntamiento de Huesca continúa avanzando en la ampliación de la red de vías ciclables, un proyecto cofinanciado por la Unión Europea a través de NextGenerationEU que permite mejorar 33,5 kilómetros de caminos para conectar la ciudad con sus barrios rurales.

Tras semanas de progreso, las obras han entrado ya en su fase final y se centran en la vía ciclable VC-6, que conecta Huesca con Huerrios, ha informado el Consistorio oscense.

Se han instalado los hitos de señalización previstos en el proyecto y se ha asfaltado el tramo comprendido desde la calle Gratal del pueblo hasta su conexión con la vía verde del tren, garantizando una transición más segura y cómoda para los usuarios de este itinerario.

Esta intervención se ha incorporado en esta fase con el fin de adelantar parte de las mejoras previstas en el futuro plan de asfaltado, aprovechando las condiciones actuales del firme para optimizar tiempos y actuaciones y acelerar la puesta en servicio del tramo hacia Huerrios.

De forma paralela, se mantienen las labores técnicas contempladas en el proyecto que ya se centran en la instalación de la señalética, balizas, paneles informativos y postes direccionales.