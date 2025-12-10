La DPZ aprueba un nuevo plan de restauración de bienes eclesiásticos que permitirá invertir 5,8 millones

El pleno de la Diputación de Zaragoza ha aprobado este miércoles una nueva convocatoria del plan de restauración de bienes eclesiásticos, la principal línea de ayudas con la que cuentan los municipios de la provincia para rehabilitar, en esta ocasión, bienes inmuebles histórico-artísticos que son propiedad de las diócesis. En total, esta convocatoria va a permitir invertir 5,8 millones de euros en dos años, de los cuales la DPZ va a aportar un total de 3,5 millones, 1,7 en 2026 y la misma cantidad en 2027.

Al igual que en anteriores convocatorias, las bases establecen que la Diputación de Zaragoza financiará el 60% del coste de cada intervención. El 40% restante los asumirán a partes iguales los ayuntamientos y los obispados de Zaragoza, Tarazona y Jaca, que ahora tendrán un plazo para solicitar estas subvenciones.

El presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, ha querido destacar la importancia de este plan que contribuye a “revitalizar espacios que siguen teniendo un papel social, cultural y simbólico en la vida de nuestros municipios” y que configuran un patrimonio “extraordinario, singular y muy valioso, que merece ser protegido y transmitido a las próximas generaciones”.

Gracias a este plan de restauración de bienes histórico-artísticos de titularidad eclesiástica 2026-2027 se va a poder llevar a cabo la rehabilitación de bienes inmuebles tales como iglesias, ermitas y otras edificaciones. Una vez aprobadas las norma, en los próximos días la convocatoria saldrá publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza y a partir de ese momento habrá un plazo de un mes para solicitar las ayudas.

A la hora de decidir qué solicitudes se incluyen en el plan de restauración de bienes eclesiásticos 2026-2027, los técnicos de la DPZ tendrán en cuenta un baremo que puntuará criterios como el grado de peligro estructural del inmueble, daños distintos de los estructurales, como las humedades en cubiertas y muros o elementos con riesgo inminente en cornisas, molduras y aleros, así como el grado de interés histórico como BIC, catalogado o declarado con otra figura de protección legal, y si es un bien destinado a uso religioso y además público que añada valor y sea utilizable para conciertos, uso turístico o uso que suponga la apertura del inmueble al público para su visita.

Las ayudas de la Diputación de Zaragoza para recuperar los bienes histórico-artísticos de titularidad eclesiástica se suelen convocar cada dos años y se complementan con los planes de restauración de bienes municipales, que también tienen periodicidad bienal. El plan de restauración de bienes municipales 2025-2026 supone una inversión total de 2,8 millones de euros, un 27% más que la anterior convocatoria y de los cuales, la DPZ destinará a estas ayudas 1.700.000 euros.