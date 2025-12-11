Daroca acoge las V Jornadas sobre Clima y Polos del Frío con expertos de toda España

La localidad zaragozana de Daroca acogerá del 12 al 14 de diciembre la quinta edición de las Jornadas sobre Clima y Polos del Frío, un encuentro de referencia para profesionales y aficionados a la meteorología que se celebra desde 2014.

El evento, que cuenta con la colaboración de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), reunirá a ponentes de reconocido prestigio para analizar los grandes hitos meteorológicos de la historia reciente y el creciente interés por las zonas de clima extremo.

El programa de este sábado contará con la participación de Laura Monteagudo, jefa de Sistemas Básicos de AEMET en Aragón, Navarra y La Rioja; José Miguel Viñas, consultor de la Organización Meteorológica Mundial y meteorólogo de Meteored, y Jaime Lahoz, fundador de la red de estaciones meteorológicas en Montes Universales.

También de Montserrat Busto, climatóloga del Servei Meteorològic de Catalunya; Yolanda Jiménez, jefa del Observatorio de Daroca, y Vicente Aupí, coordinador de las jornadas. La inauguración correrá a cargo del alcalde de Daroca, Miguel García Cortés, y el delegado de AEMET en Aragón, Arcadio Blasco.

El domingo se realizarán dos visitas guiadas: una al observatorio oficial de AEMET en Daroca, instalación histórica emplazada en la muralla de la población que inició sus registros en 1909 y forma parte del grupo de estaciones centenarias españolas reconocidas por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), y un recorrido por los lugares de mayor atractivo histórico y monumental de la localidad.

Aunque la asistencia es abierta y gratuita, para algunas actividades es necesario inscribirse por cuestiones de aforo, según ha informado la Delegación del Gobierno en Aragón.