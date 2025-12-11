Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OCU ZaragozaReal ZaragozaUrgencias ZaragozaLa RomaredaLa Manada ZaragozaBuen Pastor
instagramlinkedin

Daroca acoge las V Jornadas sobre Clima y Polos del Frío con expertos de toda España

Será del 12 al 14 de diciembre y se trata de un encuentro de referencia para profesionales y aficionados a la meteorología

La estación de Canfracnc cubierta de nieve, en una imagen de archivo

La estación de Canfracnc cubierta de nieve, en una imagen de archivo / EL PERIÓDICO

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La localidad zaragozana de Daroca acogerá del 12 al 14 de diciembre la quinta edición de las Jornadas sobre Clima y Polos del Frío, un encuentro de referencia para profesionales y aficionados a la meteorología que se celebra desde 2014.

El evento, que cuenta con la colaboración de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), reunirá a ponentes de reconocido prestigio para analizar los grandes hitos meteorológicos de la historia reciente y el creciente interés por las zonas de clima extremo.

El programa de este sábado contará con la participación de Laura Monteagudo, jefa de Sistemas Básicos de AEMET en Aragón, Navarra y La Rioja; José Miguel Viñas, consultor de la Organización Meteorológica Mundial y meteorólogo de Meteored, y Jaime Lahoz, fundador de la red de estaciones meteorológicas en Montes Universales.

También de Montserrat Busto, climatóloga del Servei Meteorològic de Catalunya; Yolanda Jiménez, jefa del Observatorio de Daroca, y Vicente Aupí, coordinador de las jornadas. La inauguración correrá a cargo del alcalde de Daroca, Miguel García Cortés, y el delegado de AEMET en Aragón, Arcadio Blasco.

El domingo se realizarán dos visitas guiadas: una al observatorio oficial de AEMET en Daroca, instalación histórica emplazada en la muralla de la población que inició sus registros en 1909 y forma parte del grupo de estaciones centenarias españolas reconocidas por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), y un recorrido por los lugares de mayor atractivo histórico y monumental de la localidad.

Aunque la asistencia es abierta y gratuita, para algunas actividades es necesario inscribirse por cuestiones de aforo, según ha informado la Delegación del Gobierno en Aragón. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Este es el pequeño y 'montañoso' barrio de Zaragoza del que nadie quiere marcharse
  2. Una mítica bocatería de Zaragoza abre su tercer establecimiento en un nuevo barrio en plena expansión
  3. El líder del PP mejor valorado está en Aragón y supera a Ayuso...pero es un gran desconocido
  4. Una empresa aragonesa de venta de carne de jabalí: 'Llevamos años pagando la psicosis de la peste porcina; me recuerda a las vacas locas
  5. El Gobierno de Aragón resucita la Ciudad Inteligente del Deporte de Zaragoza prometida por Natalia Chueca
  6. La ‘gran Zaragoza’ supera la frontera simbólica de los 800.000 habitantes
  7. Adiós a uno de los mejores 'brunch' de Zaragoza: Nati Natillas baja la persiana
  8. La empresa armamentística Instalaza abandona el centro de Zaragoza y cierra un convenio para construir 155 nuevas viviendas

La DPZ concede ayudas por valor de 75.000 euros a 20 emprendedoras de la provincia

La DPZ concede ayudas por valor de 75.000 euros a 20 emprendedoras de la provincia

Sádaba dedica una plaza a tres misioneros del pueblo que han trabajado durante décadas en África

Sádaba dedica una plaza a tres misioneros del pueblo que han trabajado durante décadas en África

Daroca acoge las V Jornadas sobre Clima y Polos del Frío con expertos de toda España

Daroca acoge las V Jornadas sobre Clima y Polos del Frío con expertos de toda España

El Ayuntamiento de Huesca presenta su nueva app municipal, más intuitiva y centrada en el ciudadano

El Ayuntamiento de Huesca presenta su nueva app municipal, más intuitiva y centrada en el ciudadano

Vandalismo en el cementerio de Alagón: "Alguien había defecado detrás de los panteones"

Condenada una mujer que apuñaló por la espalda a un vecino de Ricla

Condenada una mujer que apuñaló por la espalda a un vecino de Ricla

Otros dos vehículos calcinados en Épila... y se encarecen las pólizas de seguro

Otros dos vehículos calcinados en Épila... y se encarecen las pólizas de seguro

La 'Manada' de Zaragoza defiende que las relaciones sexuales fueron consentidas

La 'Manada' de Zaragoza defiende que las relaciones sexuales fueron consentidas
Tracking Pixel Contents