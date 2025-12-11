Día de "tomar decisiones" en Huesca: reunión para abordar la situación de los edificios de la plaza de Santa Clara y sus vecinos

El Centro de Coordinación Operativa Municipal de Huesca (Cecopal) reunirá este viernes, a las 10.30 horas a representantes municipales, vecinos, propietarios y el arquitecto contratado por las comunidades de vecinos de la plaza de Santa Clara de Huesca, cuyos edificios fueron desalojados por deficiencias en sus estructuras, para conocer los últimos informes.

Será un día de "toma de decisiones", según ha informado la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna. Entre ellas, la posible vuelta a casa antes de Navidad de los vecinos del Bloque 1, que según los avances de los informes, no estaría afectado.

Por otra parte, se ha diseñado un proceso para apuntalar los edificios 2, 3 y 4 y para proceder con esta labor se ha encargado material especifico. El apuntalamiento de estos edificios es necesario para facilitar a las empresas que saquen el material voluminoso que permanece en su interior y continuar con su actividad económica en otros emplazamientos.

Orduna ha informado de que habrá que apuntalar, hacer más pruebas y reforzar los edificios, con el objetivo de que los vecinos puedan regresar a sus casas en menos de un año. "La situación va avanzando, pero no ha cambiado mucho respecto de los primeros días del desalojo, aunque ahora es más la parte técnica, apuntalar y empezar a reparar para que en menos de un año todos los vecinos hayan podido volver a sus casas, que es lo que todos deseamos".

Mientras tanto, los vecinos cuenta con una ventanilla única para atenderles en sus necesidades y arbitrar junto al Gobierno de Aragón un sistema de ayudas, ya que hay quienes se enfrentar a la imposibilidad de hacer frente al pago de una hipoteca, de un alquiler y ahora al coste de la reparación. Para activar todas esas ayudas, es necesario conocer primero el coste económico de la reparación de los edificios. "Lo que necesitamos es el dato del coste de reparación, porque sin él no podemos calcular las ayudas de rehabilitación".

De momento, el Ayuntamiento de Huesca ha garantizado asistencia y alojamiento hasta navidad para los que lo necesitan. Por ello, ha hecho un llamamiento a las personas que cuenten con pisos vacíos para ponerlos en alquiler. Orduna ha asegurado que en Huesca hay más de 1.200 pisos vacíos.

"El reto está siendo encontrar pisos y que los pongan a disposición a precios razonables, hay una Ley de Vivienda que no favorece en este sentido a estos alquileres" y es que "nos han manifestado propietarios que tienen pisos, pero como la Ley de Vivienda no les protege tienen temor".

Orduna ha afirmado que "este sistema vendría avalado por el Ayuntamiento y por el Gobierno de Aragón con unos mecanismo de control. Las personas que pongan en alquiler sus pisos cerrados para estas familias después los podrán recuperar".