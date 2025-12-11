La DO Campo de Borja presenta su nueva campaña en Zaragoza

La Denominación de Origen Campo de Borja presentó este miércoles en Zaragoza su nueva campaña promocional, que ya puede verse en medios locales y nacionales. El Origen de la Garnacha ha sido el lema escogido para este lanzamiento, que pretende poner en valor esta variedad aragonesa y su vinculación con el territorio.

La periodista Victoria Martínez fue la encargada de conducir el evento, que contó con la presencia de Eduardo Arilla, diputado provincial; los miembros del Consejo Regulador de la DO Campo de Borja; y varios representantes y personalidades del sector gastronómico.

Los integrantes de la Coral Turiasonense, ataviados como monjes del Císter, recibieron a los asistentes con cantos gregorianos, una bienvenida para recordar que, ya en el siglo XII, quienes habitaban del Monasterio de Veruela cultivaban esta variedad en sus jardines. Como se recordó en la presentación, la garnacha se extendió siglos después a otros rincones del mundo, desde Estados Unidos hasta Australia, pero su origen es 100% aragonés.

Eduardo Arilla, diputado provincial delegado del Monasterio de Veruela, celebró una campaña “que habla de pasado, pero también de futuro” y mencionó el apoyo de la DPZ a un sector tan importante de la provincia como es el vitivinícola, motor económico y turístico de la comarca de Campo de Borja y sus alrededores. Destacó también que el origen de la garnacha “está en el esfuerzo titánico de los agricultores que, siguiendo la labor de sus padres y abuelos, hoy trabajan para obtener un producto de tanta calidad”.

Por su parte, Eduardo Ibáñez, presidente del Consejo Regulador de la DO Campo de Borja, recordó que la garnacha “estaba denostada en los años noventa. Ahora que está de moda y todos se suman al carro, tenemos que reivindicar que es una variedad aragonesa”. Agradeció también el apoyo de la DPZ y destacó el carácter humilde de la Denominación de Origen que preside: “Lo único que pretendemos es seguir trabajando y que los viticultores podamos vivir dignamente. Queremos que nos conozcan más para poder hacer lo que nos gusta: buen vino”.

Tras la presentación, los asistentes se trasladaron disfrutaron de una cata de cuatro referencias de la DO: Tresor 2022, de Bodegas Ruberte; Flor de Cayus 2022, de Bodegas Ainzón; Ermita Santa Bárbara 2022, de Cooper Cellars; y Morca 2022, de Bodegas Morca.