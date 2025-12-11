Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jaca aprueba un presupuesto de casi 30 millones para 2026: estos son los principales proyectos

La mayor parte, cerca de 21 millones de euros, se destina a los gastos ordinarios que garantizan el funcionamiento diario de la institución.

Vista aérea de la Ciudadela de Jaca.

Vista aérea de la Ciudadela de Jaca. / SERVICIO ESPECIAL

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

HUESCA

El Ayuntamiento de Jaca ha aprobado este jueves, en un pleno extraordinario, el presupuesto general para el ejercicio 2026 que asciende a 29.746.115,11 euros. El equipo de gobierno ha definido este presupuesto como "realista, prudente, ambicioso y solvente".

Las cuentas han salido adelante con los votos favorables del equipo de gobierno, formado por PP, Vox y Aragoneses, la abstención del PAR y los votos en contra de PSOE, CHA y Más Jaca-Podemos-Alianza Verde.

La mayor parte, cerca de 21 millones de euros, se destina a los gastos ordinarios que garantizan el funcionamiento diario de la institución. Asimismo, se aplican las directrices marcadas por los reales decretos aprobados por el Gobierno central en relación con la subida salarial de los funcionarios.

En materia financiera, el endeudamiento municipal se mantiene en niveles muy reducidos, situándose en un 15,5%. El capítulo de inversiones alcanza más de 6 millones de euros, de los que 1,5 millones serán financiados directamente por el Ayuntamiento y el resto por otras administraciones.

Entre las actuaciones más destacadas figuran las relacionadas con movilidad urbana, que suman casi 3 millones de euros: mejora de la accesibilidad mediante la construcción de un elevador entre Membrilleras y la calle Mayor; peatonalización y puesta en valor del tramo de muralla en la avenida Oroel; y la construcción de una pasarela sobre la vía del tren.

En el ámbito deportivo, se consignan 528.000 euros adicionales para los vestuarios del campo Oroel, que se añaden al medio millón ya previsto para completar las obras pendientes en esta infraestructura. El presupuesto también contempla una primera fase de urbanización del polígono industrial de Martillué, dotada con 170.000 euros, a la que se sumará un millón más en los próximos cuatro años.

Las inversiones incluyen además un proyecto de innovación tecnológico en el antiguo edificio del IPE, con una dotación de 1,2 millones de euros. Asimismo, se ejecutarán dos proyectos financiados con fondos europeos POCTEFA, que suman 1,1 millones de euros en dos años. Así, se llevará a cabo la finalización de la Casa Don Valero (planta 1 y bajo cubierta) y un proyecto transfronterizo de puesta en valor del patrimonio fortificado pirenaico, que incluye la restauración del fuerte de Rapitán.

Con este conjunto de actuaciones, el Ayuntamiento de Jaca ha subrayado su apuesta por la modernización de la ciudad, la mejora de los servicios públicos y el impulso a proyectos estratégicos para el futuro del municipio.

