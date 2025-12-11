Sádaba dedica una plaza a tres misioneros del pueblo que han trabajado durante décadas en África

Sádaba homenajeó el pasado fin de semana a tres misioneros nacidos en esta localidad cincovillesa con la inauguración de una plaza, junto al centro polivalente del municipio, que llevará su nombre. Así, la nueva plaza de los Misioneros estará dedicada a la labor de los combonianos José Rubio Aguerri y José Luis Lizalde Zueco, además de Rafael Marco Casamayor, miembro de la Sociedad de Misiones Africanas (SMA).

A la apertura de la placa de la plaza asistió toda la corporación municipal y fueron testigos del momento el alcalde, José Antonio Navarro y el presidente de la Comarca de Cinco Villas, Santos Navarro. La banda municipal de Sádaba acompañó en todo momento a los vecinos, parientes y amigos que, en gran número asistieron a los emotivos actos.

Por la tarde, en el salón de plenos del ayuntamiento, repleto de público, el alcalde Navarro abrió la velada reconociendo que los tres eran los “embajadores de Sádaba por el mundo”. Seguidamente, se proyectó un vídeo sobre los tres misioneros, dos de ellos, Rubio y Marco, presentes en el acto, donde hablaron de su intensa vida y trayectoria en los diferentes países africanos en los que han trabajado. Su deseo, que "pronto haya jóvenes que tomen el relevo misionero". Por último, el periodista Antonio Acín habló sobre la vida misionera y la doble faceta de escritor e investigador del padre José Luis Lizalde.

Descubrimiento de la placa de la plaza de los Misioneros de Sádaba, el pasado fin de semana. / Servicio Especial

Rubio ejerció buena parte de su trabajo en el Congo, mientras que la trayectoria de Marco se ha desarrollado en Benín y Níger, donde recientemente ha construido el centro para niños ciegos Villa de Sádaba, proyecto sufragado en parte con aportaciones económicas de varios vecinos de la localidad, y que en estos momentos trabaja con la intención de levantar un centro médico-oftamológico. Lizalde, fallecido en 2003 a causa de una malaria cerebral a los 57 años, estuvo especialmente en Etiopía y Eritrea, país este último en el que fue enterrado.

Ese último sacerdote, además de misionero, dedicó buena parte de su vida a investigar y escribir sobre la historia de su Sádaba natal, de tal modo que sus abundantes textos son hoy en día fuente viva de información y documentación. Con tal motivo, al cumplirse los 23 años de su fallecimiento, se ha descubierto, igualmente, una placa en la casa familiar donde vivió, que recuerda la doble faceta de su vida como misionero e historiador.