El Ayuntamiento de Alagón ordena la tala del histórico platanero pese a la oposición vecinal y política

Los grupos municipales PSOE, Alagón en Común, junto a CHA y el Colectivo Reacciona han denunciado la tala políticamente dirigida del gran platanero de la avenida Zaragoza, ejecutada por orden del alcalde Jesús Gustrán con el respaldo del Partido Popular. La actuación se ha llevado a cabo sin aviso previo y con una única comunicación oficial a través de un bando municipal publicado la misma mañana de la tala, en el que se aludía a una supuesta “actuación de acondicionamiento sobrevenida”, sin aportar documentación técnica que avalara urgencia alguna.

Durante el pleno municipal del mes de septiembre, en el que se debatió una moción para proteger el árbol —moción rechazada por Apuesta por Alagón y el Partido Popular—, el propio equipo de gobierno afirmó que la primera paralización de la tala se produjo porque “el diputado de bomberos la ordenó”, reconociendo expresamente que se trataba de una decisión política, según explcian los partidos denunciantes.

Aseguran que el informe del Servicio de Bomberos de la Diputación de Zaragoza, realizado tras una inspección presencial, establecía de forma literal que “el riesgo de caída del árbol no se considera inminente”. A este dictamen se suma el informe encargado a la empresa especializada Treecologic, cuyas conclusiones eran inequívocas: el plátano mantenía un buen estado fisiológico y biomecánico, presentaba una alta vitalidad y capacidad de regeneración, no mostraba defectos estructurales graves que justificaran su tala y los daños existentes eran menores y plenamente gestionables mediante labores ordinarias de mantenimiento y seguimiento técnico.

Por tanto, concluyen que no existía riesgo inminente ni causa sobrevenida que justificara una intervención urgente. Pese a ello, el equipo de gobierno, critican, ha procedidioa la eliminación del ejemplar con un amplio despliegue de medios, incluyendo policía local, grúa y camión ballena, unos costes que deberán hacerse públicos y explicarse a la ciudadanía.

Denuncian que no existe informe técnico municipal que avale una tala urgente, que la decisión se ha tomado a sabiendas de que los informes disponibles no justificaban una intervención extrema y que la eliminación del árbol responde exclusivamente a criterios políticos y no técnicos, tal y como el propio equipo de gobierno ha reconocido en sede plenaria, apuntan.

Por todo ello, exigen la publicación inmediata de todos los informes técnicos y de las órdenes de servicio que hayan motivado esta tala, el desglose detallado del coste económico del operativo y la depuración de las responsabilidades políticas y administrativas que correspondan.

“La responsabilidad de este arboricidio tiene nombres y apellidos. Se trata de una decisión exclusivamente política ejecutada por el alcalde Jesús Gustrán y el primer teniente de alcalde Javier Bernal, con el respaldo de Apuesta por Alagón y el Partido Popular, que rechazaron su protección y optaron por su eliminación pese a no existir riesgo inminente alguno”, ha afirmado Elena García, portavoz de Alagón en Común.

Lamentan profundamente que un árbol que no presentaba riesgo inminente haya sido eliminado "mediante una decisión política unilateral del equipo de gobierno", pese a la oposición vecinal y a los datos técnicos disponibles. “Hoy Alagón pierde un árbol histórico, pero queda claro quién decidió que debía caer. Seguimos defendiendo la transparencia, el patrimonio natural y un municipio que responda a su ciudadanía y no a decisiones políticas arbitrarias” ha dicho Ana Dúcar, portavoz del PSOE.