El hospital Obispo Polanco de Teruel tendrá un nuevo acceso por la A-23 en las próximas semanas

El acceso carretero al nuevo Hospital 'Obispo Polanco' de Teruel desde la autovía A-23 estará terminado y en uso en las próximas semanas, ha avanzado este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, en respuesta a una pregunta del diputado de Aragón-Teruel Existe Joaquín Moreno, en la sesión plenaria de las Cortes.

"No sé si estará el 31 de diciembre o el 10 de enero, pero en ese entorno va a estar", ha señalado López, a quien le gusta "asumir compromisos y, a veces, retos".

El titular de Fomento ha dicho que el proyecto elaborado por el Ayuntamiento "va a tener que ser modificado de forma sustancial" y que por ese motivo se priorizará el acceso desde la autovía y, además, se habilitará un acceso complementario para los vecinos directamente desde la ciudad de Teruel.

Compromiso desde 2024

Joaquín Moreno ha recordado al consejero que adquirió este compromiso en mayo de 2024, cuando afirmó que el acceso desde la autovía estaría terminado antes de finalizar 2025.

El parlamentario de Teruel Existe ha mencionado el caso del nuevo Hospital Quirón de Zaragoza, para el que el Ayuntamiento de la capital aragonesa cedió suelos y construyó una calle de 500 metros y una rotonda, todo lo cual estaba finalizado antes de que estuviera terminado el hospital, con un coste de 2,5 millones de euros.

"Los accesos al nuevo hospital de Teruel van más lentos, es una falta de previsión porque ha faltado liderazgo y voluntad política", ha dicho Moreno, quien ha observado que aunque se pueda circular por el acceso desde la autovía a primeros de enero "no quiere decir que estén las obras terminadas" ya que estarán pendientes la iluminación, la señalización o la instalación de la fibra óptica.