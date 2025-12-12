El nuevo ramal Aínsa-Graus de la carretera N-260 vuelve a estar en servicio

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha abierto al tráfico este viernes el nuevo ramal Aínsa-Graus de la carretera N-260, en el término municipal de Foradada del Toscar, en la provincia de Huesca.

La actuación, con una inversión de 180.000 euros, ha servido para dotar al enlace con una nueva geometría que incrementa la seguridad viaria.

Se ha reducido la pendiente máxima del 13% a 7 y se ha ampliado la longitud del ramal a 320 metros.

Además, con la modificación la conexión con la A-139 se realiza ahora mediante un carril de cambio de velocidad en lugar de con una maniobra de stop.

Las obras han incluido también la demolición del ramal anterior, la ampliación de elementos de drenaje transversal, el movimiento de tierras, una nueva señalización y sistemas de contención.

Con la mejora de la carretera N-260 se ha intervenido en el ramal Campo-Graus mediante la extensión de mezclas asfálticas.