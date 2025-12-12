El servicio de ambulancia de soporte vital básico de Benasque se ampliará en 2026

El servicio de ambulancia de soporte vital básico (SVB) de Benasque se va a ampliar en 2026. En la actualidad, esta zona dispone de este servicio de transporte sanitario urgente en los periodos del puente de la Inmaculada, Navidad, Semana Santa y a lo largo del verano, que es cuando hay mayor afluencia de población.

No obstante, dado que en este área del Pirineo el flujo de población aumenta prácticamente durante todo el año, desde el Departamento de Sanidad y la gerencia del 061 en Aragón se ha decidido que ese periodo de presencia de esta ambulancia de soporte vital básico se incremente durante más tiempo. En un principio, se ha planteado que se confirme la ambulancia durante 24 horas toda la temporada de esquí, que enlazará con Semana Santa y con el periodo estival. Hasta ahora, el transporte sanitario urgente de este área se cubría los periodos de vacaciones citados y el resto del año con la ambulancia SVB de Castejón de Sos, que es el área de salud al que pertenece. Esta ambulancia, que tiene servicio durante 24 horas los 365 días del año, no se va ver modificada con la ampliación propuesta en Benasque para el próximo año.

El recurso de Castejón se mantiene como hasta ahora ya que presta servicio a un área muy extensa de territorio que comprende su zona de salud. La mejora que se pondrá en marcha este próximo año al terminar el periodo de Navidad consiste en sumar un recurso más y reforzar el área de Benasque, lo que repercutirá en beneficiar a toda la zona de este valle pirenaico.

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero Flores, ha expresado su satisfacción por la mejora en el transporte sanitario urgente, un asunto que ha trasladado este viernes al alcalde de Benasque, Manuel Mora Bernat, durante la reunión mantenida en Zaragoza.

En el encuentro, que ha transcurrido con total cordialidad, han participado también la gerente del 061 en Aragón, Marta Sampériz Murillo, y los concejales de Sanidad y Cultura de Benasque, Olatz Lizarralde Amelburu y Albert Carbonell Claramunt. El equipo municipal, encabezado por Manuel Mora, ha expuesto al consejero sus inquietudes para reforzar la asistencia sanitaria en la zona.