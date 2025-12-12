Las V Jornadas de la Trufa Negra llegan a Belchite y a Zuera este fin de semana: catas, 'showcookings' y otras actividades

Las V Jornadas de la Trufa Negra de la Provincia de Zaragoza, organizadas por la Asociación de Truficultores de las Comarcas de Zaragoza (Truzarfa) en colaboración con el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) y la Diputación de Zaragoza, consolidan su apuesta por unir territorio, divulgación y gastronomía en torno a la Tuber melanosporum, uno de los productos más valorados del sector agroalimentario aragonés.

Belchite, el 13 de diciembre, y Zuera, el 14 de diciembre, serán las sedes de las jornadas de inmersión en el territorio, centradas en acercar a la ciudadanía el origen, la cultura productiva y la importancia socioeconómica de la trufa negra. Ambos municipios acogerán un mercado de trufa fresca y productos trufados, así como un 'showcooking' con degustación.

La diputada delegada de Turismo de la Diputación de Zaragoza, Cristina Palacín ha resaltado que son unas jornadas consolidadas y que atesoran varias virtudes como que “unen el territorio, sobre todo el de baja densidad, la gastronomía y la divulgación”. Desde la institución provincial “apoyamos decididamente este proyecto que va mucho más allá, porque tiene una base muy sólida detrás”, ha concluido.

Una de las principales novedades de esta edición es el traslado del Mercado de Trufa Negra al Mercado de Puerta Cinegia, donde tendrá lugar la V Muestra de la Trufa Negra de la Provincia de Zaragoza los días 20 y 21 de diciembre, con una programación abierta al público que combina gastronomía, divulgación y actividades familiares. “Toda la programación de estas jornadas —tanto la inmersión en los pueblos como la muestra en Puerta Cinegia— tiene como objetivo dar a conocer entre la ciudadanía este ingrediente tan valioso en la cocina. Uno de los objetivos del CITA como investigador en este proyecto es que el valor añadido que se genera con la trufa negra se quede en el territorio en el que se produce y no se vaya fuera en exportación”, ha explicado Pedro Marco, investigador del CITA.

El sábado 20 de diciembre, la actividad comenzará con el mercado de trufa y productos trufados, que abrirá sus puertas de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. Durante la mañana, de 11:30 a 13:30, las familias podrán participar en el taller “Descubre todos los secretos de la trufa a través de un microscopio”, una propuesta gratuita diseñada para acercar de forma lúdica la ciencia de este hongo a los más pequeños. A las 12:00 tendrá lugar un 'showcooking' y taller de cocina impartido por La Zarola, también gratuito y con inscripción previa. Ya por la tarde, de 17:30 a 19:30, se repetirá el taller familiar con microscopio, mientras que a las 18:00 se celebrará una cata maridada con tapas trufadas y cervezas artesanas, en colaboración con Cerveceros Caseros de Zaragoza, disponible también de forma gratuita mediante inscripción.

La jornada del domingo 21 de diciembre mantendrá el mercado de trufa y productos trufados en horario de 11:00 a 14:00. Paralelamente, de 11:30 a 13:30, se desarrollará una nueva sesión del taller familiar con microscopio, y a las 12:00 tendrá lugar una cata maridada con tapas trufadas y vino, organizada junto a Bodega Enate y abierta al público previa inscripción.

Las jornadas siguen consolidándose como un referente para la valorización de la trufa negra y para la promoción del territorio donde se produce. Aragón mantiene su liderazgo como principal productor mundial de Tuber melanosporum, con 2.100 hectáreas dedicadas a este cultivo en la provincia de Zaragoza y perspectivas de una campaña especialmente destacada este año. “La campaña ha empezado muy bien con mucha producción de trufa, mucho mejor que años pasados, aunque con unos precios muy ajustados. Esperamos que esto se solucione y cambiar la dinámica para poder seguir vendiendo trufa y también productos trufados que pongan en valor este ingrediente”, ha señalado Jesús López, presidente de Truzarfa.

Toda la información actualizada sobre las actividades está disponible en su web (www.trufanegraaragon.com) y en las redes sociales oficiales @truzarfa.