Más de 300 vecinos arropan la presentación de la Plataforma Comarcal por la Residencia del Cinca Medio
El objetivo es garantizar una atención digna y cercana para las personas mayores de la comarca
Las presentaciones públicas de la Plataforma Comarcal por la Residencia del Cinca Medio, celebradas en el Local Social de Cofita y en L'Urmo de Fonz, localidades ambas de la provincia de Huesca, han resultado un éxito de participación y respaldo ciudadano con más de 300 vecinos y vecinas de ambas localidades que han mostrado de forma clara su apoyo a una iniciativa que reclama la apertura de esta residencia comarcal para personas mayores.
Durante las sesiones, se expuso una presentación en la que se dio a conocer quiénes integran la plataforma, el largo recorrido del proyecto y las oportunidades sociales y territoriales que supondría la puesta en funcionamiento de la residencia. A continuación, se procedió a la lectura del manifiesto fundacional, que recoge el sentir de la comarca y resume el espíritu de la iniciativa bajo una idea central: "Nuestros mayores merecen un hogar digno, aquí, en su tierra".
El encuentro concluyó con un turno de preguntas en el que los asistentes expresaron su preocupación por los continuos retrasos y paralizaciones del proyecto, así como por la pérdida de recursos públicos asociada a una infraestructura que permanece cerrada pese a haberse invertido casi cinco millones de euros de dinero público.
En el acto estuvieron presentes representantes del Ayuntamiento de Fonz, junto a numerosos vecinos y vecinas comprometidos con el futuro del territorio.
La Plataforma Comarcal por la Residencia del Cinca Medio se define como una iniciativa comarcal y apartidista, nacida de la ciudadanía y abierta a todas las personas y colectivos que comparten un objetivo común: garantizar una atención digna y cercana para las personas mayores del Cinca Medio.
Entre los próximos pasos anunciados se encuentra la presentación de la plataforma en el resto de localidades de la comarca, la puesta en marcha de una recogida de firmas a través de Change.org y la solicitud de reuniones institucionales con representantes comarcales y regionales, con el fin de desbloquear definitivamente la situación.
La plataforma hizo un llamamiento final a la unidad de toda la comarca, subrayando que la apertura de la residencia no es una reivindicación local ni política, sino una necesidad social que afecta al presente y al futuro del Cinca Medio.
