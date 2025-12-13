El Ayuntamiento de Alcañiz pone en marcha una campaña de limpieza de pintura y grafitis en sus calles
En el mes de agosto, la Policía Local detectó e identificó a dos individuos realizando pintadas en distintos emplazamientos del municipio
El Ayuntamiento de Alcañiz ha puesto en marcha durante esta semana una campaña de limpieza de pintura y grafitis en sus calles a través de una empresa especializada que ha estado trabajando en diversas calles, entre ellas el vial junto al nuevo Hospital.
Muros, paredes y escaleras en diferentes puntos de la ciudad han sido limpiados mediante una técnica que utiliza vapor y diferentes productos para retirar la pintura, ha informado consistorio alcañizano.
La pintura se ha conseguido eliminar mediante una lanza de vapor de agua a 136ºC proyectado a 220 bares de presión. Posteriormente, se han aplicado productos químicos para eliminar las sombras que pueden quedar en las superficies más rugosas: piedra natural, adoquín o ladrillo.
Desde el Área de Medio Ambiente, se ha priorizado la eliminación de pintadas que lanzan mensajes ofensivos a diferentes colectivos políticos o sociales en multitud de fachadas y escaleras de la ciudad. "Estamos muy satisfechos con el trabajo realizado por la empresa de limpieza de grafiti esta semana, por lo que el próximo año volveremos a contratarla para retirar otras pintadas en otros lugares de la ciudad", ha afirmado el concejal de Medio Ambiente, Ramiro Romínguez.
En el mes de agosto, la Policía Local de Alcañiz detectó e identificó a dos individuos realizando pintadas en distintos emplazamientos del municipio a los que se les incautaron varios botes de pintura en spray y plantillas con simbología falangista. La Brigada de obras y la Policía Local elaboraron una relación de hasta medio centenar de superficies vandalizadas con el instrumental incautado y los costes asociados de esta limpieza van a ser reclamados a sus autores.
Desde el Ayuntamiento de Alcañiz, siguen solicitando la colaboración ciudadana para localizar a autores de pintadas, vandalismo, depósito de enseres fuera de las zonas y horarios habilitados, entre otras conductas incívicas cuya restitución suponen importantes desembolsos económicos procedentes de las arcas municipales.
- Zaragoza tendrá que destinar 4,5 millones de euros a reparar la cubierta que oculta uno de los ríos de la ciudad
- Pedradas, obras perdidas y una barrera de autopista rota: así fue el regreso del tesoro de Sijena a Aragón hace ocho años
- Así será la nueva sede de la televisión y radio autonómicas de Aragón en el recinto Expo de Zaragoza: Lamela entrega un diseño icónico para un desembarco en 2028
- Una mítica bocatería de Zaragoza abre su tercer establecimiento en un nuevo barrio en plena expansión
- Una empresa aragonesa de venta de carne de jabalí: 'Llevamos años pagando la psicosis de la peste porcina; me recuerda a las vacas locas
- Así será la nueva calle que se creará en uno de los barrios del Casco Histórico de Zaragoza
- ¿Qué es Forestalia? La empresa aragonesa que ha pasado de los molinos de viento a las granjas de datos
- La empresa armamentística Instalaza abandona el centro de Zaragoza y cierra un convenio para construir 155 nuevas viviendas