El Ayuntamiento de Alcañiz pone en marcha una campaña de limpieza de pintura y grafitis en sus calles

El Ayuntamiento de Alcañiz ha puesto en marcha durante esta semana una campaña de limpieza de pintura y grafitis en sus calles a través de una empresa especializada que ha estado trabajando en diversas calles, entre ellas el vial junto al nuevo Hospital.

Muros, paredes y escaleras en diferentes puntos de la ciudad han sido limpiados mediante una técnica que utiliza vapor y diferentes productos para retirar la pintura, ha informado consistorio alcañizano.

La pintura se ha conseguido eliminar mediante una lanza de vapor de agua a 136ºC proyectado a 220 bares de presión. Posteriormente, se han aplicado productos químicos para eliminar las sombras que pueden quedar en las superficies más rugosas: piedra natural, adoquín o ladrillo.

Desde el Área de Medio Ambiente, se ha priorizado la eliminación de pintadas que lanzan mensajes ofensivos a diferentes colectivos políticos o sociales en multitud de fachadas y escaleras de la ciudad. "Estamos muy satisfechos con el trabajo realizado por la empresa de limpieza de grafiti esta semana, por lo que el próximo año volveremos a contratarla para retirar otras pintadas en otros lugares de la ciudad", ha afirmado el concejal de Medio Ambiente, Ramiro Romínguez.

En el mes de agosto, la Policía Local de Alcañiz detectó e identificó a dos individuos realizando pintadas en distintos emplazamientos del municipio a los que se les incautaron varios botes de pintura en spray y plantillas con simbología falangista. La Brigada de obras y la Policía Local elaboraron una relación de hasta medio centenar de superficies vandalizadas con el instrumental incautado y los costes asociados de esta limpieza van a ser reclamados a sus autores.

Desde el Ayuntamiento de Alcañiz, siguen solicitando la colaboración ciudadana para localizar a autores de pintadas, vandalismo, depósito de enseres fuera de las zonas y horarios habilitados, entre otras conductas incívicas cuya restitución suponen importantes desembolsos económicos procedentes de las arcas municipales.