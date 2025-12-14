Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arde un masico en un polígono de Alcañiz

El fuego solo ha afectado a material agríctola

Estado en el que ha quedado el masico.

Estado en el que ha quedado el masico. / BOMBEROS DPT

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Bomberos de la Diputación de Teruel han intervenido en la extinción de un incendio que se ha producido en un masico en el poligono los pañizales de Alcañiz. El aviso se ha producido pasadas las 17,30 horas y hasta el lugar se han desplazado bomberos de Alcañiz que han extinguido el fuego que habia afectado a material agrícola sin que consten daños personales.

A esta hora continúan en el lugar realizando labores de vigilancia y prevención. En el operativo han colaborado Guardia Civil y Policía Local.

TEMAS

