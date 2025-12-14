Arde un masico en un polígono de Alcañiz

Bomberos de la Diputación de Teruel han intervenido en la extinción de un incendio que se ha producido en un masico en el poligono los pañizales de Alcañiz. El aviso se ha producido pasadas las 17,30 horas y hasta el lugar se han desplazado bomberos de Alcañiz que han extinguido el fuego que habia afectado a material agrícola sin que consten daños personales.

A esta hora continúan en el lugar realizando labores de vigilancia y prevención. En el operativo han colaborado Guardia Civil y Policía Local.