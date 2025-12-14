Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El albergue de Huesca ha atendido a 617 personas en lo que va de 2025

El centro ubicado en la ronda Montearagón ha registrado 990 ingresos y 4.912 pernoctaciones hasta el 1 de diciembre n Casi 600 usuarios son hombres

Imagen del exterior del Albergue de Huesca.

Imagen del exterior del Albergue de Huesca. / AYUNTAMIENTO DE HUESCA

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El centro municipal de atención a personas sin hogar ha atendido entre el 1 de enero y el 1 de diciembre de 2025 a un total de 617 personas, según el balance anual del servicio. Este recurso municipal, ubicado en ronda Montearagón, está dirigido tanto a personas sin hogar de paso por la ciudad como a residentes de Huesca que presentan carencias básicas de alojamiento y alimentación, y ofrece alojamiento temporal, manutención y acompañamiento social durante los 365 días del año.

El albergue funciona mediante un contrato de gestión con la Fundación DFA y permanece abierto en horario habitual de 18.00 horas a 10.00 horas. Las estancias son de cinco noches cada tres meses, aunque pueden ampliarse por motivos médicos, laborales, económicos o personales previa valoración profesional.

En total, el centro ha registrado este año 990 ingresos y 4.912 pernoctas, ya que es habitual que las personas usuarias pasen por el recurso de forma periódica. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se activa en el albergue el PEMUVI, el plan municipal para situaciones de ola de frío, que adelanta la apertura del albergue a las 15.00 horas, permite prolongar la estancia hasta tres noches adicionales, y garantiza alojamiento inmediato.

En casos extremos se habilitan camas adicionales y, de forma muy excepcional, si no existe disponibilidad, puede facilitarse un billete de viaje a otra ciudad. El albergue cuenta con 20 plazas, habitaciones compartidas, sala de estar, lavandería, ropero básico de emergencia, oficina y espacio de consigna. El servicio de ducha y lavado de ropa también se presta a personas que, aun no estando alojadas, viven temporalmente en la calle. Además, las mujeres sin hogar que necesitan alojamiento son derivadas a pensiones de la ciudad, donde pueden permanecer cinco noches, y tienen acceso al comedor y al resto de servicios del albergue.

Este servicio atiende una media de ocho personas cada día y mantiene una coordinación estrecha con centros sanitarios, UASA, Cruz Roja (que facilita kits de pernocta y apoyo a solicitantes de asilo), Cáritas y su Centro de Día Fogaril, así como con las conferencias de San Vicente de Paúl para la provisión de ropa. De las 617 personas atendidas este año, 597 son hombres y 12 mujeres, y la distribución por nacionalidades incluye tanto personas españolas (240) como procedentes de Mali, Marruecos, Rumanía, Argelia y otros países.

