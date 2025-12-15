Calatayud y Uncastillo se suman a la Red de Juderías de España y refuerzan la presencia de Aragón

Las localidades zaragozanas de Calatayud y Uncastillo han recibido hoy el visto bueno para entrar a formar parte de la Red de Juderías de España – Caminos de Sefarad, asociación que agrupa a municipios con un notable patrimonio arquitectónico, histórico, medioambiental y cultural heredado de las comunidades judías que los habitaron. Con estas adhesiones, Aragón refuerza su presencia en esta entidad, junto a Tarazona, que hasta ahora era el único municipio de la comunidad integrado en la red.

El Ayuntamiento de Calatayud ha comunicado esta misma mañana que la 68ª Asamblea General y la Mesa de Presidencia de Caminos de Sefarad aprobaron la incorporación de la ciudad bilbilitana tras defender su candidatura ante los órganos de gobierno de la red. El 1 de diciembre, en la sede de Turespaña, representantes del municipio expusieron la memoria, las actuaciones ya ejecutadas y los proyectos futuros vinculados a la judería bilbilitana, uno de los barrios con mayor relevancia histórica en Aragón. Esta defensa se completó después de que técnicos de la Red realizaran visitas de evaluación en las que pudieron comprobar el estado del legado sefardí en el casco urbano de Calatayud, que fue históricamente la segunda judería más importante de esta comunidad.

De forma paralela, Uncastillo, en la comarca de las Cinco Villas, ha visto culminar con éxito un proceso de adhesión iniciado tras la visita de técnicos de la Red que evaluaron su patrimonio y su potencial para formar parte de Caminos de Sefarad. Previamente, la localidad fue la única de la zona que cumplió todos los requisitos establecidos por la red, que incluyen contar con un conjunto medieval con patrimonio judío acreditado, edificios singulares rehabilitados y un itinerario turístico que ponga en valor estos recursos. La adhesión de la localidad obedece al esfuerzo conjunto del Ayuntamiento, la Comarca de Cinco Villas y la Fundación Uncastillo, que llevan años trabajando en la recuperación y difusión de su legado sefardí.

Vista panorámica de Uncastillo, municipio de la comarca de las Cinco Villas / Martín Vital

La decisión de incorporar a Calatayud y Uncastillo ha sido ratificada en la 68ª Asamblea General de la Red de Juderías de España, junto a otros municipios como Sevilla, Melilla, Llerena y Valencia de Alcántara. Las nuevas ciudades pasarán a ser miembros de pleno derecho a partir del 1 de enero de 2026, consolidando así una estrategia de crecimiento ordenado basada en el rigor histórico y la conservación del patrimonio. Además, la red ha anunciado que no se admitirán nuevas solicitudes de adhesión durante al menos los próximos cuatro años para continuar fortaleciendo el proyecto común de las ciudades que ya forman parte de ella.

Con estas incorporaciones, Aragón contará en 2026 con tres municipios integrados en los Caminos de Sefarad, reforzando la visibilidad y la protección del legado sefardí aragonés y sumándose a una ruta de promoción cultural, turística y académica que abarca todo el territorio nacional.