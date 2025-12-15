El Gobierno de Aragón pone en marcha 50 nuevas líneas de bus entre Calatayud y Zaragoza y entre Gúdar y Teruel

Más servicios, más frecuencias y tarifas más económicas. El Gobierno de Aragón ha dado hoy un paso más en el despliegue del nuevo mapa concesional de transporte de viajeros por carretera con la puesta en marcha de 50 nuevas líneas correspondientes a los lotes 13 y 9.

Las 36 nuevas líneas del Lote 13, el correspondiente a las Áreas de Calatayud y el Aranda con Zaragoza conforman uno de los paquetes más importantes de la nueva red autonómica de autobuses tanto por el número de líneas como de usuarios. Entre las mejoras más significativas de dicho lote cabe destacar que los servicios entre Calatayud con Zaragoza se incrementan un 50% y que los servicios entre Illueca y La Almunia de Doña Godina con Zaragoza se duplican respecto al servicio anterior, lo que supone un importante beneficio tanto para quienes han de viajar a la capital aragonesa como para quienes precisan de una movilidad eficaz, rápida y sostenible en transporte público en el interior de siete comarcas: Comunidad de Calatayud, Aranda, Valdejalón, Campo de Cariñena, Campo de Daroca, Ribera Alta del Ebro y Comarca Central.

Durante el acto de presentación celebrado en Calatayud, el director general de Transportes ha remarcado que “con estas nuevas 36 líneas que hoy estrenamos en esta comarca dan servicio a 72.000 habitantes con una flota de 28 autobuses eficientes y sostenibles, de tecnología híbrida, que realizan parada en 184 puntos”. David Sánchez Fraile ha hecho hincapié en que esas mejoras llegan acompañadas de unas tarifas “un 16% más económicas para el usuario que las existentes anteriormente y con abonos mensuales que suponen ahorros de hasta un 60% adicional para jóvenes, mayores y personas con discapacidad”.

Además, se mantienen los sistemas de pago existentes a través de dinero en efectivo, los nuevos abonos virtuales o la tarjeta lazo en el Área Metropolitana de Zaragoza, que permite transbordos con los transportes urbanos de la capital aragonesa.

El Lote 13 es el undécimo lote del nuevo mapa concesional en estrenarse después de que se hayan puesto en marcha desde septiembre de 2024 los lotes 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 y 15. En pocos días echará a rodar el Lote 9 y los tres restantes lo harán a principios de 2026. “Todo ello gracias a un esfuerzo inversor que ha pasado de 11 a 20 millones de euros anuales con el fin de prestar un mejor servicio público y vertebrar Aragón, llegando a todos los núcleos de población de más de diez habitantes e incrementando, para ello, el kilometraje en un 40%”, ha apuntillado López.

En el acto de presentación de las nuevas líneas de autobús ha intervenido, además del director general de Transportes, el alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda. Sánchez Fraile ha explicado la operativa dispuesta por la empresa adjudicataria, Monbús, para la puesta en marcha de las nuevas líneas cuya primera expedición ha salido a las 5:50 de Ariza hacia Zaragoza. “Lo que hoy ponemos en marcha es el servicio más completo de transporte público que han tenido las comarcas, municipios y núcleos aragoneses en toda su historia, lo que supone un verdadero hito para la movilidad de esta extensa comunidad autónoma”. Por su parte, Aranda se ha felicitado por la mejora de las líneas de autobús que tienen en Calatayud uno de sus puntos más transitados.

14 líneas entre Gúdar y Teruel

Durante la presentación del Lote 13 en Calatayud, los responsables de los transportes autonómicos han anunciado la puesta en servicio del Lote 9, el único que quedaba pendiente en la provincia de Teruel, que conectará con 14 nuevas líneas las Áreas de Gúdar-Javalambre con la capital turolense. Una puesta en marcha que se producirá el próximo miércoles, 17 de diciembre.

Entre las mejoras que supone la puesta en marcha de este Lote 9 cabe destacar que se duplican los servicios entre Mora de Rubelos y Teruel y se cuadriplican entre Sarrión y Teruel.