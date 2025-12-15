Teruel aprueba sus presupuestos de 2026: más de 51 millones de euros "para mejorar la vida" de sus habitantes

El pleno extraordinario celebrado esta mañana por la corporación turolense ha aprobado el presupuesto municipal del año 2026 con los votos a favor del grupo Popular y los votos en contra de Teruel Existe, PSOE y VOX. El Presupuesto Propio del Ayuntamiento de Teruel conjuntamente con el Presupuesto General Consolidado asciende al importe de 51.068.632,09 euros, si bien, el Presupuesto Propio del Ayuntamiento es de 50.892.000 euros, un 0,92% mayor que en el ejercicio anterior. Esta cantidad tiene un incremento de 250.000 euros con respecto al borrador presentado a principio del mes de diciembre, debido a que se han aceptado varias enmiendas presentadas por los grupos de Teruel Existe y VOX.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha lamentado el voto en contra de toda la oposición a unos presupuestos pensados para mejorar la vida de los turolenses. “Unas cuentas que apuestan por modernizar la ciudad, invertir en mantenimiento y acometer nuevos y grandes proyectos, además de impulsar la vivienda que es uno de las mayores preocupaciones de los ciudadanos turolenses”, ha manifestado la alcaldesa.

Enmiendas aceptadas

El equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Teruel ha aceptado la enmiendas al presupuesto de 2026 presentada por VOX y por importe de 250.000 euros para acometer el ensanchamiento de la carretera de Villaspesa, en un tramo de 1 kilómetro, y el encauzamiento de la acequia Argentera.

Los populares también han aceptado una segunda segunda enmienda de VOX para el programa de actividades Muévete por importe de 7.500 euros que se dedicarán a actividades para los jóvenes de 14 a 17 años los sábados por la tarde o vísperas de festivos con un DJ, guardia de seguridad y bebida sin alcohol en el centro de ocio.

En cuanto a Teruel Existe, el grupo Popular ha recogido en el Presupuesto una enmienda por importe de 30.000 euros para la redacción de un proyecto de Escuela Infantil en el Polígono Sur donde el Ayuntamiento dispone de parcelas dotacionales.

El equipo de Gobierno del PP no ha aceptado ninguna enmienda del Partido Socialista porque, según ha argumentado la concejal de Hacienda Carmen Romero, los socialistas han hecho un “copia y pega” de las enmiendas de los dos años anteriores. Romero se ha extrañado que sigan presentando las mismas propuestas “que si no han sido valoradas y tenidas en cuenta en años anteriores, tampoco lo van a ser en este”.

La alcaldesa, que ha calificado el pleno como “el más importante del año”, ha lamentado que Teruel Existe y PSOE sean incapaces de apoyar el presupuesto “del que no critican las partidas con las que parecen estar de acuerdo – ha señalado – sino que lo único que hacen es pedir algunas otras”. Buj ha manifestado que “más allá de Vox que sí que ha hecho alguna puntualización a determinadas partidas, tanto el Partido Socialista como Teruel Existe no han criticado las partidas que hay en el presupuesto, lo que han dicho es que quieren algunas partidas más, pero no han quitado ninguna de las que propone el Partido Popular en el Presupuesto, lo que quiere decir que son unos buenos presupuestos”.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj / AYUNTAMIENTO DE TERUEL

En cuanto a las críticas de estos grupos a que son unas cuentas continuistas, Buj ha respondido, que “claro que si, porque si algo funciona hay que seguir con ello y en los últimos años Teruel está teniendo un salto cuantitativo y cualitativo en las inversiones y así va seguir en este presupuesto que cuenta con 12 millones de euros de inversión”.

A VOX le ha respondido que el presupuesto no tiene partidas ideológicas, como ha criticado su portavoz, Elena Fernández. “El Partido Popular está lejos de practicar un uso ideológico del presupuesto como si hacen desde el Ministerio de la Igualdad”, ha señalado Buj.

Contestaciones de la concejal de Hacienda a la oposición

La concejal de Hacienda, Carmen Romero, que ha sido la responsable de defender todas las partidas económicas que contempla el Presupuesto de 2026, ha ido respondiendo una por una todas las críticas vertidas por los grupos de la oposión a lo largo del pleno extraorinario.

En respuesta al portavoz de Teruel Existe, que ha criticado al equipo de Gobierno por sólo haberles aceptado una enmienda, la concejal de Hacienda, Carmen Romero le ha contestado que “no se enteran ni de cómo funcionan las reglas del juego en un ayuntamiento” y les ha recriminado que propongan enmiendas quitando dinero del capítulo de gasto corriente para financiar inversión ,”algo que no se puede hacer”.

Al grupo Socialista, Romero les ha afeado que hayan hecho un “copia y pega” de las enmiendas de los dos años anteriores y se ha extrañado que sigan presentando las mismas propuestas. “Si no han sido valoradas y tenidas en cuenta en años anteriores, tampoco lo van a ser en este”.

Respecto a VOX, que ha reprobado la partida de cooperación al desarrollo porque en el extranjero –ha dicho su portavoz– “no se fiscaliza el dinero que llega”, la concejal de Hacienda le ha invitado a interesarse por todos los proyectos que se están ejecutando en los países más pobres gracias a la aportación que se está haciendo con este fondo de cooperación. “Si les ayudamos en sus países no se verán obligados a salir de ellos”, ha señalado.

Buj ha cerrado las intervenciones del pleno que ha durado por espacio de 90 minutos, afirmando que el Presupuesto de 2026, refleja el compromiso firme del equipo de Gobierno con una ciudad que avanza a buen ritmo para todos los turolenses. “Apostamos por un Teruel más accesible, más seguro, más verde y con mejores servicios públicos”, ha manifestado la alcaldesa quien ha asegurado que en 2026 continuarán transformando las calles de la ciudad, los barrios, potenciando la vivienda, reforzando las políticas sociales y escuchando a todos los vecinos a través de los presupuestos participativos. “Hemos cumplido con responsabilidad fiscal, congelando tasas e impuestos por tercer año consecutivo, y seguiremos trabajando con la misma seriedad para que Teruel siga siendo una ciudad de oportunidades y calidad de vida.”

Resumen del presupuesto

Entre otras cifras, ell presupuesto de Teruel 2026 destina más de 12,5 millones de euros a inversiones, con proyectos clave como la nueva sede de la Policía Local (1 millón €), la segunda fase del Centro Sociocultural de San León (1,5 millones €) y la accesibilidad del entorno del Conservatorio y San Julián (2 millones €). Se prioriza la vivienda, con ayudas a rehabilitación y alquiler por 100.000 € y compensaciones a familias afectadas por el hundimiento de la Calle San Francisco (330.000 €).

La ciudad verde y accesible recibe inversiones en parques y plazas, incluido el Parque de las Estrellas (50.000 €) y un jardín vertical en Plaza de Los Amantes (98.055 €). En cultura y turismo, arranca el concurso de ideas para el futuro Auditorio de Teruel (50.000 €), mientras que las políticas sociales incluyen 859.000 € en subvenciones y un refuerzo del 22% para juventud, alcanzando los 258.000 €. La seguridad, la movilidad y la eficiencia energética también concentran partidas destacadas, consolidando un presupuesto que busca transformar todos los barrios de la ciudad.