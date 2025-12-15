Utrillas critica las "deficitarias" ayudas del Gobierno de Aragón a sus escuelas infantiles
El alcalde del municipio turolense subraya que el Ejecutivo autonómico no aporta ni la mitad de los costes que estos centros suponen
El Ayuntamiento de Utrillas (Teruel) ha vuelto a exigir al Gobierno de Aragón la revisión de los convenios que financian las escuelas infantiles de 0 a 2 años, al considerar que las ayudas autonómicas "no cubren ni la mitad del coste real del servicio". Según explica el alcalde, Joaquín Moreno, los convenios que se ofrecen a los municipios llevan "más de una década sin actualizarse ni siquiera con el IPC".
Actualmente, Utrillas mantiene dos aulas destinadas a niños de 1 a 2 años, un servicio que atiende a 22 menores. Su funcionamiento requiere dos profesoras, además de gastos de calefacción, electricidad, mobiliario y material didáctico.
El coste total anual asciende a unos 70.000 euros, mientras que el Gobierno de Aragón aporta 36.000 euros. Para Moreno, esta diferencia supone "un déficit estructural que llevan asumiendo los ayuntamientos durante los últimos doce años".
El alcalde señala que esta financiación insuficiente contradice el discurso autonómico sobre la importancia de la conciliación y la lucha contra la despoblación. "No se puede hablar de gratuidad de las escuelas de 0 a 2 años cuando ni siquiera se costean adecuadamente las que ya están abiertas", ha afirmado, insistiendo en que la educación infantil es "una competencia autonómica que están sosteniendo los ayuntamientos con sus propios recursos".
Moreno afirma haber trasladado a la Consejería de Educación la necesidad de "actualizar y reformular" los criterios de concesión de ayudas, ya que la escuela infantil es "un servicio fundamental" tanto para las familias como para el futuro de los pequeños municipios.
El regidor municipal subraya que este recurso facilita la conciliación, ayuda a fijar población y es esencial para localidades como Utrillas, pero también para otras como Montalbán o Mezquita.
"Si el Gobierno de Aragón quiere plantear una verdadera gratuidad, primero debe asumir el coste real de las escuelas infantiles que ya funcionan", ha concluido el alcalde, que considera urgente corregir el "agravio" que sufren los municipios que mantienen este servicio básico.
