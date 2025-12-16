Asaja Huesca alerta de un 2025 “catastrófico” para el campo por la crisis sanitaria, los daños climáticos y la reforma de la PAC

Asaja Huesca ha calificado 2025 como un año de máxima incertidumbre y presión para agricultores y ganaderos, marcado por uno de los peores escenarios sanitarios de las últimas décadas, graves daños climatológicos y una reforma de la Política Agraria Común que, de salir adelante, “puede resultar directamente catastrófica para el sector”.

El presidente y el secretario general de la organización en el Alto Aragón, Fernando Luna y Ramón Solanilla, respectivamente, han presentado el Balance Agrícola y Ganadero de 2025, en el que han denunciado que, pese a haber sido un buen año agronómico en muchos cultivos, “los agricultores y ganaderos vuelven a cerrar el ejercicio con números que no salen”, debido al aumento de los costes, los bajos precios y unas políticas agrarias y medioambientales “alejadas de la realidad del campo”.

El sindicato agrario ha destacado la respuesta del sector ganadero ante enfermedades como la Dermatosis Nodular Contagiosa en vacuno, la gripe aviar o la peste porcina africana. “Estamos ante uno de los peores años sanitarios para la ganadería, y aun así el sector ha respondido con rigor, inversiones y cumplimiento estricto de los protocolos”, ha subrayado Solanilla, quien ha señalado que se han evitado afecciones en las explotaciones y se han mantenido abiertas las exportaciones. La organización ha advertido, no obstante, de un problema estructural creciente como es la desaparición de ganaderos y la falta de relevo generacional.

En porcino, ha alertado de la caída de precios tras la aparición de la peste porcina africana, con descensos de hasta 37 euros por animal, una situación que considera “insostenible”. “Si el porcino entra en crisis, arrastrará a todo el sistema productivo”, han advertido.

En agricultura, el sindicato ha señalado que, pese a las buenas producciones en cereal de invierno, los bajos precios y el encarecimiento de los fertilizantes, con subidas de entre un 10 % y un 30 %, ponen en riesgo la rentabilidad. También ha sido muy crítico con la gestión del agua, denunciando vertidos al mar mientras se imponen restricciones al regadío y reclamando nuevas infraestructuras hidráulicas.

La organización ha vuelto a alertar del descontrol de la fauna silvestre, al que considera un grave problema sanitario y productivo, y ha denunciado los daños por pedrisco, con más de 218.000 hectáreas afectadas en 555 municipios. Aunque valora mejoras en el seguro agrario, reclama una reforma profunda del sistema.

Finalmente, Asaja Huesca ha reiterado su rechazo a la propuesta de la PAC 2028-2034, con un recorte del 20 % del presupuesto y motivo por el que ha anunciado su participación en la movilización de agricultores europeos prevista este jueves en Bruselas.