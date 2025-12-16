La DPZ destina un millón de euros a ayudas para barrios rurales en 2026

La Diputación Provincial de Zaragoza ha publicado este martes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPZ) la convocatoria del plan de barrios rurales para 2026, dotado con un millón de euros. Los 25 municipios zaragozanos que cuentan con barrios rurales separados de su capitalidad podrán presentar sus solicitudes desde este miércoles, 17 de diciembre, hasta el 30 de enero, según ha informado la institución provincial en un comunicado.

El programa contempla hasta 24 líneas de actuación diferentes que abarcan desde infraestructuras básicas hasta equipamientos culturales y deportivos. Entre las actuaciones financiables se incluyen pavimentación de vías públicas, alcantarillado, abastecimiento de agua potable, alumbrado público, gestión de residuos, conservación de edificios, centros educativos, instalaciones deportivas, protección del patrimonio histórico-artístico y turismo.

El diputado delegado de Cooperación de la DPZ, Alfredo Zaldívar, ha destacado que las ayudas van destinadas a atender las peculiaridades y necesidades de los barrios rurales de la provincia y ha añadido que el objetivo es que los vecinos de estos núcleos de población "no se sientan discriminados frente a quienes viven en los barrios rurales de la capital".

El plan se dirige a los 40 barrios rurales distribuidos en 25 municipios provinciales. Entre ellos figuran Ejea de los Caballeros con ocho barrios (Bardenas, El Bayo, Farasdués, Pinsoro, Rivas, El Sabinar, Santa Anastasia y Valareña), Calatayud con tres (Embid de la Ribera, Torres y Huérmeda), o Tarazona también con tres (Cunchillos, Tórtoles y Torres de Montecierzo).

Durante el presente año, esta iniciativa ha permitido financiar un total de 52 actuaciones en estos núcleos de población.