Ecologistas en Acción denuncia ante la Fiscalía los vertidos continuados de la empresa Carburo del Cinca al río

Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Huesca contra la empresa Carburo del Cinca, ubicada en Monzón, por los vertidos continuados al río Cinca y el reiterado incumplimiento de los valores límite de emisión fijados en su autorización ambiental integrada.

Según la organización ecologista, entre abril de 2024 y octubre de 2025 la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) realizó siete analíticas de los vertidos de la factoría al río Cinca, espacio protegido de la Red Natura 2000. En esos controles, a los que ha tenido acceso Ecologistas en Acción, se habían detectado hasta 35 incumplimientos de los límites autorizados, algunos de ellos de especial gravedad, como en el caso de la conductividad, con valores que llegarían a multiplicar por diez los permitidos, señalan los ecologistas en una nota de prensa.

Las analíticas también reflejan la presencia reiterada de hasta seis sustancias no autorizadas, entre ellas cloroformo, 1-2 dicloroetano o benceno, todas consideradas tóxicas.

La organización denuncia además que en la actualidad continúa el vertido de sólidos en suspensión de color negro, que se depositan en el lecho de un cauce secundario y que no se corresponden con ninguna de las sustancias permitidas. El vertido de lodos negros detectado el pasado mes de octubre motivó la apertura de un expediente sancionador, en el que Ecologistas en Acción está personada. No obstante, la entidad considera que no se ha tenido en cuenta el carácter reiterado y generalizado de los incumplimientos constatados en 2024 y 2025, y subraya que las sanciones deben ser proporcionales a la gravedad de los hechos y a su reiteración.

En su denuncia, Ecologistas en Acción apunta también a una posible falta de diligencia por parte de las administraciones competentes. Por un lado, a la CHE, por no haber adoptado medidas suficientes pese a detectar incumplimientos continuados, y por otro, al Gobierno de Aragón, al que atribuye no haber exigido a la empresa la resolución del problema del vertedero de escorias, que desde al menos 2008 estaría generando lixiviados tóxicos que acaban en el río.

"Agresiones" al río Huerva a su paso por Cadrete

Por otro lado, la Asociación Naturalista de Aragón (ANSAR) y Ecologistas en Acción han presentado una denuncia administrativa ante la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) por las actuaciones que se están llevando a cabo en el río Huerva a la altura del municipio de Cadrete, al considerar que suponen una grave afección al ecosistema fluvial.

Según han explicado ambas organizaciones en una nota de prensa, miembros de ANSAR han constatado en los últimos días sobre el terreno que las "agresiones" al río continúan pese a las denuncias previas formuladas por la entidad Huerva Vivo el pasado 5 de diciembre y puestas en conocimiento de la CHE y en las que se advertía de la tala del arbolado de ribera y de la transformación del cauce “convirtiendo el río en un canal de drenaje”.

Siete días después, las actuaciones han proseguido, de tal forma que el Huerva se ha transformado en “una acequia”, sin que, según denuncian, la CHE haya actuado para impedirlo, pese a ser el organismo responsable de garantizar la conservación de los ríos y supervisar este tipo de intervenciones.

Las organizaciones señalan que las obras estarían impulsadas por el Ayuntamiento de Cadrete, aunque recuerdan que deben contar con autorización de la Confederación, por lo que consideran que existe una responsabilidad directa del organismo de cuenca por la falta de inspecciones que aseguren el respeto al ecosistema fluvial.