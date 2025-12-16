Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fraga contará con un mercado de antigüedades y objetos de segunda mano todos los domingos de 2026

MercoFraga acogerá un mercado de antigüedades y objetos de segunda mano.

MercoFraga acogerá un mercado de antigüedades y objetos de segunda mano. / AYUNTAMIENTO DE FRAGA

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Ayuntamiento de Fraga ha licitado esta semana la autorización de uso privativo del dominio público municipal para la instalación del mercado de antigüedades y objetos de segunda mano en el recinto de MercoFraga durante todos los domingos del año 2026. El horario de apertura estará comprendido entre las 5.00 y las 15.00 horas.

El presupuesto base de licitación es de 30.720 euros, pudiendo los licitadores mejorar la oferta al alza, y el plazo de presentación de ofertas finalizará el 29 de enero. El contrato también establece que el plazo de duración de la autorización será de un año, y podrá ser prorrogado anualmente hasta alcanzar un máximo de cuatro años.

En cuanto a las dimensiones se ha contemplado una capacidad máxima de 200 módulos en total, que serán desmontables y de unas medidas de dos metros de ancho por 3,5 de fondo, por lo que el tamaño de este nuevo mercado de artesanía será de hasta 400 metros lineales.

El concejal de Desarrollo Económico, Javier Catalán, ha asegurado que "esta licitación responde al auge de este tipo de mercados, que generan actividad económica y pueden convertirse también en un atractivo turístico".

Sobre el enclave en el que se situará, Catalán ha sostenido que "MercoFraga es un espacio amplio, accesible y bien comunicado que no genera molestias y que dispone de suficiente aparcamiento, lo que facilita tanto la instalación de los puestos como la vista del público". "Con esta iniciativa, el ayuntamiento apuesta por dinamizar la economía local y dar un uso continuado a los espacios municipales", ha concluido el responsable de Desarrollo Económico.

