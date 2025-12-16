Oxaquim ya trabaja en la ampliación de su fábrica de Alcañiz

Oxaquim ya está trabajando en la ampliación de su fábrica en Alcañiz, para así poder atender el aumento en la demanda de ácido oxálico, producto químico del que la firma española es el primer productor europeo y el segundo a escala mundial. La compañía invertirá 20 millones de euros y creará 40 nuevos puestos de trabajo, explican Marc y Daniel Miquel, CEO’s.

Los trabajos que se realizan en esta primera fase suponen incrementar la superficie de la planta en otros 5.000 metros cuadrados y se estima que finalicen el próximo mes de marzo, mientras que el aumento en la producción, del 50%, será efectiva en diciembre de 2026. La segunda fase de la inversión se cerrará a finales de 2028, lo que permitirá aumentar la producción en otro 50%.

Esta ampliación llega como respuesta al acuerdo recientemente firmado con una empresa líder en su sector en Estados Unidos para suministrarle ácido oxálico, un componente esencial para su proceso de producción, en pleno proceso de expansión, lo que supone que Oxaquim se convertirá en proveedor preferente y crucial para Norteamérica.

“Una vez finalizada esta inversión en Teruel, se estudiará la posibilidad de construir una fábrica en Estados Unidos. Nuestro cliente estratégico participa directamente en el suministro de componentes clave para empresas que impulsan la electrificación y la tecnología, concretamente en las áreas de aerogeneradores, vehículos eléctricos y todo tipo de dispositivos tecnológicos, como smartphones, drones, industria aeroespacial, robótica...”, señalan los hermanos Miquel.

Oxaquim exporta el 90% de su producción a 85 países de todo el mundo, abastece a más de 16 sectores productivos, factura 25 millones de euros y emplea a 50 personas. Acumula inversiones en I+D y tecnología que superan los 85 millones de euros, lo que convierte a Oxaquim en el fabricante de ácido oxálico más limpio y eficiente del mundo.