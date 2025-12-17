Aragón refuerza la prevención contra la dermatosis con vacunas para el ganado en Sabiñánigo, Jaca y Boltaña

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón va a solicitar la autorización a la Comisión Europea para ampliar la campaña de vacunación preventiva frente a la dermatosis nodular contagiosa (DNC) en las zonas correspondientes a Sabiñánigo, Jaca y Boltaña, ante la propagación de la enfermedad en zonas limítrofes con Francia.

El Gobierno va a realizar la solicitud de manera formal y conjunta con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, tal y como explican en una nota de prensa. En las tres zonas aragonesas se concentran alrededor de 30.000 cabezas bovinas, fundamentalmente explotaciones de vacas nodrizas, un sector estratégico para la ganadería extensiva del Pirineo aragonés.

La directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza, ha explicado que la actuación se enmarca en una estrategia de prevención y anticipación, fundamental en sanidad animal, especialmente en territorios fronterizos. Ha recalcado, no obstante, que Aragón no se encuentra ante un brote de la enfermedad. “La dermatosis nodular contagiosa es una enfermedad de alto impacto económico para el sector, por lo que adelantarnos con medidas eficaces es una garantía de estabilidad para las explotaciones", ha explicado.

Como parte del dispositivo informativo y de apoyo al sector, el jefe del Servicio de Sanidad Animal, Enrique Novales, y la directora general visitarán el próximo martes las Oficinas Comarcales Agrarias (Ocas) de Sabiñánigo, Jaca y Boltaña para explicar en detalle la campaña de vacunación, atender dudas y trasladar un mensaje de tranquilidad.

Esta actuación se suma a la campaña de vacunación preventiva que se ha llevado a cabo en las OCAs de Tamarite de Litera, Castejón de Sos y Graus, que prevé la inmunización de 85.000 animales, ante los focos de DNC en Cataluña el pasado mes de octubre.