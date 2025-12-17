Aragón refuerza la prevención contra la dermatosis con vacunas para el ganado en Sabiñánigo, Jaca y Boltaña
La DGA va a solicitar la autorización pertinente a la Comisión Europea de la mano del Ministerio de Agricultura
El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón va a solicitar la autorización a la Comisión Europea para ampliar la campaña de vacunación preventiva frente a la dermatosis nodular contagiosa (DNC) en las zonas correspondientes a Sabiñánigo, Jaca y Boltaña, ante la propagación de la enfermedad en zonas limítrofes con Francia.
El Gobierno va a realizar la solicitud de manera formal y conjunta con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, tal y como explican en una nota de prensa. En las tres zonas aragonesas se concentran alrededor de 30.000 cabezas bovinas, fundamentalmente explotaciones de vacas nodrizas, un sector estratégico para la ganadería extensiva del Pirineo aragonés.
La directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza, ha explicado que la actuación se enmarca en una estrategia de prevención y anticipación, fundamental en sanidad animal, especialmente en territorios fronterizos. Ha recalcado, no obstante, que Aragón no se encuentra ante un brote de la enfermedad. “La dermatosis nodular contagiosa es una enfermedad de alto impacto económico para el sector, por lo que adelantarnos con medidas eficaces es una garantía de estabilidad para las explotaciones", ha explicado.
Como parte del dispositivo informativo y de apoyo al sector, el jefe del Servicio de Sanidad Animal, Enrique Novales, y la directora general visitarán el próximo martes las Oficinas Comarcales Agrarias (Ocas) de Sabiñánigo, Jaca y Boltaña para explicar en detalle la campaña de vacunación, atender dudas y trasladar un mensaje de tranquilidad.
Esta actuación se suma a la campaña de vacunación preventiva que se ha llevado a cabo en las OCAs de Tamarite de Litera, Castejón de Sos y Graus, que prevé la inmunización de 85.000 animales, ante los focos de DNC en Cataluña el pasado mes de octubre.
- La venta de cotillones de Nochevieja en Zaragoza baja un 10%: 'La gente está bastante tiesa
- La ruta perfecta para evitar los atascos cuando vuelvas del Pirineo: te ahorras largas filas de coches
- ¿Una discoteca en el pulmón de Zaragoza? Denuncian 'los incumplimientos' de uno de los quioscos del Parque Grande
- La futurista zona infantil que desconcierta a los zaragozanos: 'Lo lógico es que esté en una zona verde
- La investigación de la UCO sitúa a Forestalia en el foco judicial por un préstamo de 17,3 millones
- La izquierda aspira a unirse por primera vez en las elecciones autonómicas de Aragón
- Aldi abrirá dos nuevos supermercados en Zaragoza a lo largo de 2026
- Crudo, la taberna gastronómica de Zaragoza en la Guía Michelin: 'Tenemos que elegir muy bien lo que preparamos