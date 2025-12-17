El Ayuntamiento de Barbastro firma la adquisición del inmueble del colegio de Los Escolapios por 2,5 millones de euros

El Ayuntamiento de Barbastro ha rubricado este miércoles ante notario el acuerdo de compra del inmueble del colegio de Los Escolapios. La adquisición del edificio y la iglesia, además de permitir en un futuro ampliar las dependencias municipales y dotar al consistorio de más espacios, garantiza mantener un edificio histórico. También la permanencia de la orden escolapia en la ciudad, ya que la operación hace posible que las Escuelas Pías de Emaús puedan construir sobre parcelas de su propiedad ubicadas en la zona un nuevo colegio, lo que permitirá desalojar las actuales dependencias y que la orden continúe con la labor educativa que desempeña en la capital del Somontano desde 1677.

Ahora, y con la compra ya formalizada, se cuenta con que la orden construya el nuevo edificio en un plazo de tres años, momento en el que las actuales instalaciones dejarán de prestar servicio como centro escolar y el ayuntamiento podrá proceder a las reformas y actuaciones que considere para ponerlas a servicio de la ciudadanía.

El Ayuntamiento de Barbastro adquiere el inmueble por 2,5 millones de euros que se han obtenido gracias a la venta de parcelas industriales sin uso y de propiedad municipal, situadas en el Área 108 del Polígono Valle del Cinca a una mercantil que ampliará sus instalaciones en la ciudad creando un mínimo de 20 nuevos empleos. Estas parcelas, que totalizan 160.000 metros cuadrados, llevaban lustros sin uso alguno y su venta se formalizó este mes de septiembre, con lo que el Consistorio ingresó la cantidad citada.

En la atención a los medios, y junto al alcalde Fernando Torres y la primera teniente alcalde y concejal de Hacienda, Blanca Galindo, han estado presentes también el Provincial de Escuelas Pías Emaús, Jesús Elizari, y la directora de Escolapios Barbastro, Toñi Hervás.

Sobre el acuerdo, Torres ha destacado que en este 17 de diciembre se culmina una de las operaciones patrimoniales "más importantes que se han hecho en esta ciudad en muchos años" gracias a un acuerdo "favorable para las dos partes y para la ciudad". La compra "se completa gracias a la venta de unas parcelas industriales en desuso que van a garantizar ahora nuevos desarrollos industriales" y permite al ayuntamiento "adquirir un edificio de valor histórico y turístico incalculable que forma parte de la memoria de Barbastro, fue el prime colegio de los Escolapios en España, cuenta con una Iglesia en sus dependencias que destaca por su excelente acústica".

La directora del centro, Toñi Hervás, ha comentado que el colegio está en su actual emplazamiento desde 1721 y que hoy ofrece Educación Infantil, Primaria y Secundaria, incluyendo Formación Profesional Básica. La venta "hace posible la construcción de un nuevo colegio en La Millera que estará diseñado con alta eficiencia energética contará con planta baja, sótano y dos alturas y podrá responder a los retos de la educación del siglo XXI". El centro cuenta hoy cuenta con 391 alumnos y 51 trabajadores y, durante su historia, ha prestado servicio a 91.200 escolares.

El acuerdo, ha añadido la edil, "salvaguarda en todo momento la propiedad del edificio por parte del ayuntamiento" estableciendo que, en el caso de que pudiera llegar a no construirse el nuevo colegio", el consistorio mantendría la propiedad del inmueble y la orden escolapia debería asumir el pago de una indemnización por daños y perjuicios. "Esta cláusula se incluyó a propuesta de la orden escolapia y refleja claramente la voluntad que tiene de permanecer en la ciudad. Con la compra de este edificio atendemos dos necesidades: la de más espacio que tiene el Ayuntamiento y la de contar con un nuevo colegio en la ciudad. Tanto es así que hasta el notario nos ha felicitado por la forma como se ha sustanciado el acuerdo", ha finalizado diciendo.