Declarada de interés autonómico una planta embotelladora de agua mineral en Camarena

El Consejo de Gobierno de Aragón ha aprobado este miércoles la Declaración de Interés Autonómico del proyecto de construcción y puesta en marcha de una planta embotelladora de agua mineral en Camarena de la Sierra (Teruel), promovido por Aguas de Camarena de la Sierra.

La compañía invertirá 15,8 millones de euros y creará 40 empleos directos y 20 indirectos, ha informado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo la vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero, quien ha asegurado que se trata de un proyecto "muy esperado" en la comarca Gúdar-Javalambre.

El proyecto de la empresa turolense supone la construcción de una planta de 7.500 metros cuadrados con dos líneas de producción y una capacidad inicial para embotellar 120 millones de litros de agua al año, ampliable hasta 360 millones. La empresa plantea la captación de agua con una tubería de 1.640 metros para transportar el agua mineral natural procedente del manantial denominado Alto de los Poyales.

Asimismo, la compañía plantea la construcción de una instalación fotovoltaica de 250 kilowatios. Los trabajos, que comenzarán los próximos meses, tendrán un plazo de ejecución de 12 meses