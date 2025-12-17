La DGA y el Ayuntamiento de Alcañiz acuerdan construir un polideportivo en el IES Bajo Aragón

El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Alcañiz firmarán un protocolo general de actuación para la construcción de un pabellón polideportivo de uso compartido en el IES CPIFP 'Bajo Aragón'. Lo ha acordado este miércoles el Consejo de Gobierno de Aragón.

El Ayuntamiento de Alcañiz y el Ejecutivo aragonés han detectado la necesidad de dotar al IES 'Bajo Aragón' de una infraestructura moderna, adecuada a los estándares educativos y deportivos actuales y apta para un uso compartido entre la comunidad educativa y la ciudadanía.

El Gobierno de Aragón redactó un proyecto de obra para la construcción del pabellón polideportivo, que ahora se está actualizando. El solar necesario para la actuación es propiedad del Ejecutivo autonómico. El volumen del alumnado, la oferta educativa del centro y las necesidades de la población local evidencian una insuficiencia estructural en las instalaciones existentes, que limita el desarrollo adecuado de la actividad educativa y deportiva.

Con este acuerdo, se dará respuesta a una demanda histórica del municipio que, tal y como explicaron los consejeros de Educación, Cultura y Deporte y Medio Ambiente y Turismo en su visita al centro, se financiará con recursos del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), por un importe de unos tres millones de euros.

El Ayuntamiento de Alcañiz se compromete, suscribiendo el protocolo general de actuación, a prestar colaboración técnica al Departamento de Educación, Cultura y Deporte en la revisión del proyecto existente; facilitar la información necesaria para la tramitación de licencias o autorizaciones municipales; asegurar la disponibilidad de los medios técnicos y administrativos para acometer las licitaciones y participar en la definición preliminar del modelo de uso compartido de la futura instalación.

Por su parte, el Ejecutivo autonómico, a través del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, facilitará al consistorio el proyecto de obra, con precios y análisis de necesidades actualizados; garantizará que el pabellón cumple la normativa educativa, deportiva y de accesibilidad; promoverá el convenio que desarrollará la encomienda de gestión al ayuntamiento; y participará en la definición preliminar del modelo de uso compartido del equipamiento.

En un plazo máximo de seis meses, desde la firma del protocolo, las partes deberán promover la elaboración de un convenio que concrete: la actividad objeto de la futura encomienda de gestión --licitación de dirección de obra, dirección facultativa, seguridad y salud y ejecución de la obra--; los compromisos financieros del Departamento; la disponibilidad de crédito y el ritmo de transferencias anticipadas al Ayuntamiento; el régimen jurídico de la encomienda y las competencias de dirección y control del Departamento; la composición y funcionamiento de la comisión de seguimiento; y el cronograma de licitación, adjudicación y ejecución de las obras o actividades correspondientes.

El protocolo tendrá una vigencia inicial de cuatro años, que podrá ser prorrogado por un periodo igual o inferior a partir de la fecha de finalización.