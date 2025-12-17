El pueblo de Aragón que ha cedido un espacio para almacenar jabalís cazados por las batidas contra la peste porcina africana
El ayuntamiento ha autorizado el uso del 20% de una de sus instalaciones bajo la finalidad de "interés público"
El Ayuntamiento de Fraga ha autorizado el uso del 20% de las instalaciones de la Unidad de Almacenamiento del SENPA a la Sociedad de Cazadores La Maza con la finalidad de almacenar temporalmente los jabalíes cazados en el marco de la campaña de control sanitario y cinegético derivada de la peste porcina africana. El alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, los miembros de la asociación de cazadores, Ramón Visa, José Gallinat y Sergio Baules, y el presidente de la Cooperativa Agropecuaria del Cinca, Juan Carlos Polo, firmaron este pasado martes el acuerdo de cesión del espacio que, en 1996, fue cedido a la entidad agrícola.
El espacio cedido corresponde al 20% de las instalaciones del SENPA, porcentaje de la superficie que en su día se reservó el Ayuntamiento para su uso exclusivo, y la duración de la autorización será de un año, aunque podrá ser prorrogada por acuerdo de las partes. Además, el contrato sostiene que el uso pretendido responde a una finalidad de interés público, vinculada a la sanidad animal, la salud pública y la seguridad alimentaria.
El alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, ha agradecido a los cazadores y a la Agropecuaria "por esta unión entre las tres entidades con el objetivo de prevenir una problemática que, desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico, puede ser muy perjudicial en una zona eminentemente agroganadera como la nuestra".
Ha agregado que "la labor de los cazadores es fundamental en la gestión de nuestro entorno natural, y aunque por desgracia es en momentos como este cuando más se ve su trabajo, la importancia de la caza es capital y nunca debemos olvidarlo".
Según los últimos datos, el Govern ha elevado a 26 los jabalíes muertos por peste porcina africana (PPA). El laboratorio central de veterinaria de Algete (Madrid) confirmó este martes el positivo de otros 10 jabalíes, que se han localizado en las inmediaciones de los casos notificados con anterioridad, en el municipio de Cerdanyola del Vallés (Barcelona). También se han analizado otros 208 cadáveres de animales encontrados muertos en el medio natural o en carreteras y vías ferroviarias en la zona infectada y sus alrededores. En estos casos, los resultados han sido negativos, según el análisis del Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid).
