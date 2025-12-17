Teruel concede ayudas de casi 50.000 euros a 120 familias para la escolarización infantil de 0 a 3 años
La alcaldesa de la capital turolense, Emma Buj, reitera la importancia de esto para " fijar población y hacer de Teruel una ciudad más atractiva para vivir"
El Ayuntamiento de Teruel ha concedido ayudas a 120 familias turolenses con niños matriculados en Escuelas Infantiles y guarderías de 0 a 3 años. Estas ayudas, aprobadas esta semana por la Junta de Gobierno Local, suponen una inversión total de 49.522 euros y tienen como objetivo apoyar económicamente a las familias de la ciudad, facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral y garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación infantil desde las primeras etapas.
La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha subrayado la importancia de este tipo de ayudas para muchas familias turolenses. "Somos muy conscientes del esfuerzo económico que supone para muchas familias escolarizar a sus hijos e hijas en edades tan tempranas, por eso desde el Ayuntamiento queremos estar a su lado y ayudarles en una etapa tan importante", ha señalado.
Buj ha expuesto que estas subvenciones no solo suponen un alivio económico, sino que también contribuyen a mejorar la calidad de vida de las familias. "Estas ayudas permiten a muchos padres y madres conciliar mejor su vida laboral y familiar, algo fundamental para fijar población y hacer de Teruel una ciudad más atractiva para vivir", ha afirmado la alcaldesa.
La alcaldesa también ha remarcado el incremento de estas ayudas respecto al año anterior. "Este año concedemos casi el doble de ayudas que en 2024, cuando fueron 68 las familias beneficiarias y la cuantía total ascendió a 29.954 euros. En 2025 hemos llegado a 212 familias y hemos aumentado el presupuesto hasta los 49.522 euros, lo que demuestra el compromiso firme del Ayuntamiento con el apoyo a las familias y con la educación infantil".
Asimismo, Emma Buj ha insistido en el compromiso del equipo de Gobierno con la igualdad de oportunidades desde la infancia. "Creemos firmemente que el acceso a la educación infantil no debe depender de la situación económica de cada familia. Apostar por la educación desde los 0 años es invertir en el futuro de nuestra ciudad", ha añadido.
Las subvenciones se han concedido a familias que tienen a su cargo niños y niñas empadronados en Teruel o en sus barrios pedáneos y que asisten a una guardería o escuela infantil ubicada en la ciudad o en sus barrios pedáneos, siempre que cuenten con la correspondiente autorización de apertura y funcionamiento de centros docentes privados de Aragón.
Desde el Ayuntamiento de Teruel se ha reiterado la voluntad de seguir impulsando políticas de apoyo a las familias y a la infancia, reforzando los servicios públicos y las ayudas que contribuyen a mejorar el bienestar de los vecinos y vecinas de la ciudad.
