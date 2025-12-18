Abre al tráfico el puente de la N-232 sobre el río Aguasvivas en Azaila

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha restablecido hoy el tráfico en los dos carriles del puente sobre el rio Aguasvivas, ubicado en el km 179,800 de la N-232, en el término municipal de Azaila de la provincia de Teruel.

El pasado 14 de junio se produjo una crecida extraordinaria del río por lo que fue necesario activar obras de emergencia para reparar de los daños, con una inversión de 849.644,76 euros (IVA incluido).

Desde entonces, se ha trabajado en la cimentación, tablero y sistemas de contención y, paralelamente, en la parte superior e inferior de la estructura para acelerar la apertura al tráfico lo antes posible.

Las labores de reparación de la cimentación han consistido en la ejecución de unos micropilotes en los apoyos de la estructura cosidos con unas vigas de atado. Además, se han reparado los daños producidos en el tablero y los sistemas de contención y se ha aglomerado el tablero reponiendo las marcas viales para la apertura de la sección completa del tablero.

Todo ello ha permitido que hoy se puedan abrir al tráfico los dos carriles de circulación y eliminar el corte con tráfico alternativo mediante semáforos. Mientras, ya sin afectaciones al paso de los vehículos, los trabajos continuarán en la parte inferior de la estructura y en el lecho del río para restablecer las condiciones originales en toda la zona afectada por la crecida.