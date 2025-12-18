La Diputación de Zaragoza eleva su presupuesto hasta los 256 millones: más inversión en los pueblos y la mirada puesta en la Agenda 2030

La Diputación de Zaragoza contará en 2026 con un presupuesto que ascenderá a 256 millones de euros, un 20,7% más que el presente ejercicio, en lo que supone un nuevo máximo histórico, el cuarto consecutivo para unas cuentas "radicalmente orientadas a los pueblos, los ayuntamientos y sus vecinos y vecinas", según ha subrayado en su presentación la vicepresidenta de la DPZ, Teresa Ladrero, quien ha destacado, además, la "apuesta decidida" que la institución provincial hace por "las políticas medioambientales, la igualdad de oportunidades para todas las personas y la cultura".

Las cuentas vuelven a girar en torno al Plan Unificado de Subvenciones, el PLUS, que con sus 50 millones de euros absorbe una quinta parte del presupuesto y que en 2026 cumple diez años desde su creación.

Además, y como novedad, incluyen un plan de inversiones Agenda 2030 con otros 24,5 millones que, a falta de conocer las bases y la propia convocatoria, también se distribuirán entre todos los ayuntamientos de la provincia con el doble objetivo de seguir mejorando los servicios que reciben los habitantes del medio rural y promover el cumplimiento de varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible --ODS-- más vinculados con las competencias municipales.

Ladrero, que ha estado acompañada de los socios del equipo de gobierno que forman el PSOE, En Común-IU y CHA, la diputada Nerea Marín y el diputado José Manuel Latorre, ha alabado la "estabilidad" que vive en la DPZ por volver a aprobar el presupuesto antes del 31 de diciembre, lo que entiende como una "obligación" y un "compromiso" con sus responsabilidades.

"Tenemos muchas deficiencias y somos la institución menos mediática, pero gracias a ella, los ayuntamientos pueden vivir y gestionar sus servicios día a día", ha reivindicado Ladrero.

Nerea Marín ha defendido que las cuentas son el reflejo de lo que ocurre cuando una institución la gobierna una coalición de izquierdas: "Las prioridades cambian y el dinero público se pone al servicio de la gente".

El presupuesto 2026 multiplica por cinco la cuantía del plan de lucha contra la soledad no deseada, que pasa de 1 a 5 millones de euros y va a ampliar su objeto alcanzando los gastos de funcionamiento de los bares, centros sociales y teleclubes municipales.

Existe una partida de 4 millones de euros para instalar cargadores de coche eléctrico en todos los municipios de la provincia. El año pasado la Diputación de Zaragoza ya destinó un millón de euros a esta iniciativa confiando en obtener fondos del Gobierno de España a través del Plan Moves III, pero no fue posible y para el año que viene mantiene esta apuesta por el coche eléctrico financiándola en su totalidad con recursos propios.

Tratamiento de residuos

Directamente relacionado con el medio ambiente hay otros 4 millones de euros que el presupuesto reserva para el futuro centro provincial de tratamiento de residuos urbanos, que se construirá en el entorno de Zaragoza dentro de la segunda fase del servicio Ecoprovincia para que el reciclaje de la basura de los zaragozanos no dependa del CTRUZ de la capital.

Se trata, ha considerado la vicepresidenta de la DPZ, "de una partida muy pequeña respecto a lo que puede significar y que se irá incrementando" sobre un proyecto en el que el siguiente paso va a ser la adquisición del suelo en una ubicación todavía por definir. "Lo que queremos es que sea una planta propia de la Diputación para no depender del CTRUZ del Ayuntamiento de Zaragoza", ha situado Ladrero, que ha estimado que será con el año bastante avanzado cuando se presente el proyecto definitivo --ahora en fase de redacción de las memorias--.

Teresa Ladrero ha llamado a sumarse a Ecoprovincia a los municipios que todavía no lo han hecho: "Es importante estar en este proyecto porque es el paraguas jurídico que permite cumplir la normativa europea sobre el tratamiento adecuado de los residuos", ha recordado.

En materia de carreteras, el presupuesto para 2026 destina diferentes partidas que en total suman más de 17 millones de euros para la mejora de la red viaria provincial, cifra que se alcanza por segundo año consecutivo gracias a las 21 obras que se iniciarán el año que viene en el programa 2024-2031.

Desastre naturales

En este área no contempla partidas específicas en previsión de que vuelvan a producirse destrozos por fenómenos meteorológicos, sino que la institución seguirá echando mano de los expedientes de modificación que permiten incorporar las partidas una vez que los técnicos valoran los daños. "Como tenemos solvencia y liquidez, lo más directo es que una vez conozcamos cuáles son los daños que se hayan producido por cualquier tipo de catástrofe, dotar ese presupuesto, hacer un expediente de modificación e incorporarlo", ha defendido Ladrero.

En el capítulo de inversiones destacan además como novedad los 400.000 euros a continuar con la restauración de diversos espacios de la catedral de Tarazona: después de rehabilitar la capilla de la Purificación y la de Santiago; también se va a intervenir en una tercera capilla del templo y se va a recuperar el órgano de la seo turiasonense.

Otra actuación importante en el ámbito de la restauración del patrimonio histórico de la provincia es la rehabilitación de la fachada, la escalera y el retablo del palacio abacial de Veruela, que cuenta con una partida de 250.000 euros.

En el capítulo de políticas sociales la novedad más destacada del presupuesto es que recoge una partida inicial de 745.000 euros para implantar la teleasistencia avanzada en los municipios de la provincia.

En el campo de la memoria democrática, hay 350.000 habilitados para conceder ayudas directas a los ayuntamientos zaragozanos que quieran hacer exhumaciones y otras tareas de dignificación de víctimas.

Apoyo económico a los ayuntamientos

Los 292 municipios de la provincia recibirán 50 millones de euros a través del Plan Unificado de Subvenciones-PLUS y otros 24,5 millones más a través del plan Agenda 2030.

En la misma línea, el plan de barrios rurales de la provincia dedica 1 millón de euros a los ayuntamientos que tienen que atender las necesidades de este tipo de núcleos diseminados y el PIMED (plan de inversiones en los municipios con especiales dificultades territoriales) volverá a distribuir 1,3 millones de euros entre las localidades que sufren afecciones por las infraestructuras de producción de energía eléctrica u otros servicios de interés general.

Política sociales

El presupuesto para 2026 vuelve a reservar 800.000 euros para apoyar la sostenibilidad de las residencias de mayores y los centros de día de titularidad municipal y gestión directa.

También, la residencia de estudiantes Ramón de Pignatelli --620.000 euros--; el centro asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Calatayud y sus extensiones de Ejea y Caspe, 563.000 euros; y la Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia (EUPLA), 500.000 euros, "con la intención de que la Universidad de Zaragoza acoja definitivamente a la EUPLA como un centro propio", según ha destacado el diputado provincial de CHA, José Manuel Latorre.

Cultura y Patrimonio

En este apartado, sus diferentes espacios expositivos suman 920.000 euros. Las ayudas para las asociaciones que organizan actividades culturales y las entidades que trabajan para la dinamización y la difusión del patrimonio suman 700.000 euros, y las bandas de música y las corales de la provincia recibirán 270.000 euros en total. Además, Latorre ha comentado una partida de un millón de euros para la construcción del archivo provincial agrupado.

Y el presupuesto para 2026 reserva una partida de 640.000 euros para las ayudas a los clubes y las asociaciones de la provincia que organizan actividades de deporte base y aficionado y otra de 1,2 millones para las subvenciones a los equipos zaragozanos que compiten en categorías nacionales.