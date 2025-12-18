Así es el primer panel aislante de lana de oveja para construcción sostenible con sello aragonés

Este jueves se ha presentado en Alcañiz (Teruel) el primer panel aislante de lana de oveja para uso en la construcción, dentro del proyecto impulsado en la provincia que pretende transformar un residuo ganadero en un material térmico y acústico innovador, sostenible y con capacidad para generar empleo ligado a la economía circular.

El acto ha tenido lugar en la sede de la Diputación Provincial de Teruel en la capital bajoaragonesa, donde el diputado delegado de Desarrollo Territorial, Javier Ciprés, y el químico Fernando Iturbe han dado a conocer las características técnicas del panel, ya desarrollado en tamaño real, con unas dimensiones de 1.250 por 600 milímetros y un grosor total de 30 milímetros, adaptadas a los requisitos del Código Técnico de la Edificación.

Según han explicado, el panel está compuesto por una base de yeso laminado de seis milímetros que sirve de soporte y una capa de 24 milímetros de mortero aislante que incorpora lana de oveja, un formato que permite construir muros de dos metros con solo dos paneles y reduce el peso de la estructura hasta cinco veces en comparación con un muro de hormigón.

Iturbe ha señalado que el objetivo es introducir lana natural como material de construcción, con la utilización de lana sin lavar de oveja de raza aragonesa; y ha indicado que, mediante un tratamiento químico específico, se ha logrado evitar la aparición de insectos y mejorar la resistencia al fuego.

Por su parte, Ciprés ha explicado que la iniciativa surgió para dar respuesta a la problemática de la lana, considerada en muchos casos un residuo, y ha añadido que la intención ahora es crear una industria vinculada a estos paneles en la provincia de Teruel, preferentemente en zonas de transición justa, con el doble objetivo de generar empleo y ofrecer una salida estable a los ganaderos.

Desde el punto de vista económico, la puesta en marcha de una planta de producción requeriría una inversión de entre 4,5 y 6 millones de euros y podría generar hasta 60 empleos directos en una primera fase, con posibilidad de crecimiento, además de consumir toda la lana producida en la provincia, ha explicado la Diputación en una nota de prensa.