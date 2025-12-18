Teruel reparte 86.000 euros en ayudas por nacimiento: 172 familias beneficiarias en 2025

Un total de 172 familias de Teruel recibirán ayudas municipales de 500 euros por el nacimiento o adopción de un hijo durante el año 2025, tras la aprobación de esta medida por parte de la Junta de Gobierno Local de la ciudad.

El importe total de la convocatoria asciende a 86.516 euros, lo que supone un incremento respecto al año anterior, en el que la partida correspondiente fue de 62.858 euros, ha destacado el consistorio en una nota de prensa.

Desde el ayuntamiento se ha señalado que este aumento responde tanto al mayor número de beneficiarios como al refuerzo de las políticas municipales dirigidas a apoyar a las familias con hijos: en concreto, este año son 45 familias más las que acceden a estas ayudas en comparación con la convocatoria de 2024.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha considerado esta subvención como una medida muy relevante, no solo por el respaldo económico que supone para las familias en un momento de importantes gastos, sino también por su impacto en el comercio local.

Según ha trasladado el consistorio, los 500 euros concedidos a cada familia deberán justificarse mediante facturas de compra en establecimientos del municipio, lo que permitirá que los fondos repercutan directamente en la economía local y ayuden a evitar la fuga de consumo a otras localidades.

Las ayudas están destinadas a subvencionar gastos vinculados al cuidado y la crianza del bebé, y entre los conceptos subvencionables figuran productos de farmacia y parafarmacia, artículos de higiene y baño, alimentación infantil, productos de lactancia, sillas de paseo y de coche, portabebés, cunas, ropa de bebé o niño hasta los tres años, así como productos de ortopedia y otros artículos relacionados con necesidades especiales del menor, siempre que estén debidamente acreditadas mediante informe médico.