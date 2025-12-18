Teruel reparte 86.000 euros en ayudas por nacimiento: 172 familias beneficiarias en 2025
Este año son 45 familias más las que acceden a estas ayudas en comparación con la convocatoria de 2024
Un total de 172 familias de Teruel recibirán ayudas municipales de 500 euros por el nacimiento o adopción de un hijo durante el año 2025, tras la aprobación de esta medida por parte de la Junta de Gobierno Local de la ciudad.
El importe total de la convocatoria asciende a 86.516 euros, lo que supone un incremento respecto al año anterior, en el que la partida correspondiente fue de 62.858 euros, ha destacado el consistorio en una nota de prensa.
Desde el ayuntamiento se ha señalado que este aumento responde tanto al mayor número de beneficiarios como al refuerzo de las políticas municipales dirigidas a apoyar a las familias con hijos: en concreto, este año son 45 familias más las que acceden a estas ayudas en comparación con la convocatoria de 2024.
La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha considerado esta subvención como una medida muy relevante, no solo por el respaldo económico que supone para las familias en un momento de importantes gastos, sino también por su impacto en el comercio local.
Según ha trasladado el consistorio, los 500 euros concedidos a cada familia deberán justificarse mediante facturas de compra en establecimientos del municipio, lo que permitirá que los fondos repercutan directamente en la economía local y ayuden a evitar la fuga de consumo a otras localidades.
Las ayudas están destinadas a subvencionar gastos vinculados al cuidado y la crianza del bebé, y entre los conceptos subvencionables figuran productos de farmacia y parafarmacia, artículos de higiene y baño, alimentación infantil, productos de lactancia, sillas de paseo y de coche, portabebés, cunas, ropa de bebé o niño hasta los tres años, así como productos de ortopedia y otros artículos relacionados con necesidades especiales del menor, siempre que estén debidamente acreditadas mediante informe médico.
- Un funcionario fue cesado en 2018 por no agilizar los trámites para tres parques eólicos de una filial de Forestalia en Zaragoza
- ¿Una discoteca en el pulmón de Zaragoza? Denuncian 'los incumplimientos' de uno de los quioscos del Parque Grande
- El matadero de Ejea de los Caballeros capta 1,7 millones del último Perte e instalará en 2026 un molino de 118 metros
- La futurista zona infantil que desconcierta a los zaragozanos: 'Lo lógico es que esté en una zona verde
- La investigación de la UCO sitúa a Forestalia en el foco judicial por un préstamo de 17,3 millones
- La izquierda aspira a unirse por primera vez en las elecciones autonómicas de Aragón
- Aldi abrirá dos nuevos supermercados en Zaragoza a lo largo de 2026
- Vandalismo y falta de inspectores: Zaragoza licita ocho millones extra para el mantenimiento de las zonas verdes