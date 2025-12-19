Huesca reduce su presupuesto tras agotar los fondos europeos: así quedan las cuentas

El proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Huesca para 2026, dotado con 65,6 millones de euros, contempla una reducción de las partidas destinadas a inversiones debido a la liquidación de los programas con fondos europeos y a la decisión del Gobierno aragonés de asumir la financiación del proyecto de construcción del futuro Centro de Emergencias de la ciudad.

Así lo han asegurado la alcaldesa de la ciudad, Lorena Orduna, y el concejal responsable del área de Hacienda, Ricardo Oliván, en una comparecencia de prensa en la que han desvelado un calendario para el debate y presentación de propuestas por parte de la oposición que finalizará el próximo 7 de enero con la celebración de un pleno extraordinario para la aprobación del documento presupuestario.

Según la alcaldesa, el proyecto de presupuestos no sólo refleja "una forma de gobernar basada en la responsabilidad y en la planificación, para construir la Huesca del futuro", sino que se trata de un documento "equilibrado, realista y plenamente financiado".

Ha explicado que la liquidación de cerca del 90% de los fondos europeos en 2025 ha provocado una disminución del 42% en la partida de inversiones reales, de 11,6 a 6,7 millones de euros, pero ha destacado a renglón seguido la reciente firma de un acuerdo para la captación de un nuevo fondo por un importe de 800.000 euros para acometer un plan de choque destinado a favorecer una movilidad segura en la ciudad.

La responsable municipal ha señalado que la liquidación de los programas europeos en marcha han exigido un "importante trabajo de reordenación y de reorientación", ya que el anterior gobierno socialista no había dejado anteproyectos para la ejecución de los 16,8 millones consignados.

"Los hemos gestionado estos programas a pesar de que no eran los nuestros, y hemos cumplido", ha asegurado la alcaldesa para quien las inversiones establecidas en el proyecto de presupuestos son "selectivas, responsables y ejecutables, frente a la improvisación de los anteriores gestores municipales".

Unas inversiones, ha añadido, dirigidas a los barrios con el fin de mejorar la ciudad, reforzar los servicios públicos y preparar a la capital altoaragonesa para los grandes proyectos en marcha.

En este sentido, ha destacado la partida de 1,6 millones de euros aportada mediante transferencia de capital por Amazon Web Services para mejorar la red de abastecimiento a la ciudad, así como las destinadas a los vecinos de la plaza Santa Clara que fueron desalojados de sus casas para ayudas de urgencia y de reforzamiento de los bloques que habitaban (333.000 euros), o a potencia la actividad económica de las empresas (335.000)

Centro de Emergencias

En su intervención, la alcaldesa ha relacionado también el descenso de las partidas inversoras con la suspensión del proyecto de construcción de un Centro de Emergencias en la ciudad, a raíz de las conclusiones de una auditoría externa que considera "inejecutable" el proyecto, presupuestado inicialmente en 8,5 millones, y de la decisión del Gobierno aragonés de asumir la totalidad de la financiación.

"Es un proyecto inejecutable técnicamente del anterior gobierno local socialista", ha añadido la responsable municipal, que ha afirmado a continuación que "habrá centro de emergencias, con ese mismo proyecto o con otro".

Ingresos

Por su parte, el concejal de Hacienda ha explicado que el presupuesto es un documento "equilibrado" en lo referido a los ingresos previstos, con 22 millones procedentes de impuestos directos a los ciudadanos, 15 del Estado a través del Fondo de Compensación Municipal, así como los derivados de transferencias de capital, entre los que ha destacado los 1,6 millones aportados por AWS para la mejora de la red de abastecimiento de aguas

Ha destacado que la partida de gastos de personal crece hasta los 25 millones de euros (un 6,7 % más), y hasta los 28 millones la de gastos corrientes (un 5,6 %).

En cuanto a las inversiones reales, el edil ha destacado las obras de mejora y reforma de la calle Padre Huesca (755.000 euros), de la plaza Zaragoza (637.000) y del Parque Miguel Servet (367.000), así como los trabajos de la primera fase del proyecto de construcción de un Campo Multideporte para la ciudad.

"Se trata de un proyecto que mejora las condiciones urbanísticas y de movilidad de la ciudad, fomenta la promoción turística, impulsa la actividad económica, sienta las bases de futuros proyectos estratégicos y mejora los servicios públicos", ha resumido Oliván

Calendario y advertencia a la oposición

El edil ha destacado que el próximo día 23 se celebrará una comisión para escuchar las propuestas de la oposición, y que tres días después se dictaminarán en el mismo órgano municipal, con la finalidad de proceder a su aprobación definitiva en pleno extraordinario el 7 de enero del próximo año.

Ha advertido que el equipo de gobierno no aceptarán ninguna propuesta de la oposición que no incluya tanto la partida a dar de alta como la a dar de baja para financiarla.

"Ni siquiera se leerá la propuesta si no viene con las partidas de alta y de baja, porque es muy fácil reclamar una inversión de 5 millones sin decir de donde se pueden sacar", ha añadido.