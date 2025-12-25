Las nuevas tecnologías se hacen hueco en Teruel: más de 5 millones de inversión

Teruel ha dado un salto cualitativo en innovación urbana con la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas a la movilidad, la accesibilidad y la gestión del espacio público, gracias a cinco proyectos estratégicos que suman una inversión de 5.170.170,79 euros, de los que más de 3,73 millones proceden del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Next Generation EU.

Esta financiación ha permitido situar a la ciudad en una nueva etapa de modernización de sus infraestructuras y de su capacidad de gestión, han indicado desde el Ayuntamiento de Teruel.

Los cinco proyectos incluyen actuaciones de renovación y mejora en infraestructuras clave, como el Puente de la Equivocación --544.884,86 euros--, las aceras de la avenida Aragón --170.770,48 euros-- y la conexión ciclista y peatonal del núcleo urbano con los barrios rurales --880.628,33 euros--, junto con soluciones destinadas a mejorar la accesibilidad vertical mediante el nuevo acceso mecánico del Barrio del Carmen al centro --3.342.287,31 euros--.

A ello se suma una apuesta decidida por la digitalización con el sistema inteligente de control del tráfico y accesos al Centro Histórico, con una inversión específica de 231.599,81 euros.

Más allá de la renovación física de la ciudad, desde el Consistorio han destacado que Teruel comienza a operar con herramientas tecnológicas de análisis y control que proporcionan información precisa sobre cómo se comporta el tráfico, cómo se desplazan las personas y qué cambios se producen en el uso del espacio urbano.

Este conocimiento, anteriormente inaccesible, permitirá tomar decisiones basadas en datos contrastados, planificar intervenciones con mayor precisión y optimizar recursos públicos.

Movilidad urbana

Una de las principales innovaciones de esta etapa es la capacidad para monitorizar en tiempo real distintos aspectos de la movilidad. La instalación de sensores, cámaras especializadas, sistemas de control de accesos y plataformas de tratamiento de datos abre un escenario en el que Teruel podrá anticipar incidencias, mejorar la gestión del tráfico en puntos sensibles y reforzar la seguridad en los entornos de mayor afluencia.

La información obtenida servirá también para estudiar patrones de movilidad, identificar cuellos de botella, analizar comportamientos de acceso al centro histórico y diseñar políticas urbanas que respondan a las necesidades reales de la ciudadanía.

El Ayuntamiento de Teruel considera que esta capacidad de análisis permitirá ajustar la planificación de manera más ágil y eficaz, reduciendo tiempos de respuesta y reforzando la eficiencia en la gestión pública.

Las infraestructuras renovadas --peatonales, ciclistas, mecánicas y estructurales-- adquieren un nuevo valor al integrarse en un sistema urbano más conectado, donde distintos modos de desplazamiento pueden gestionarse de forma coordinada. El resultado es una movilidad más ordenada, recorridos más seguros y una accesibilidad urbana más equilibrada entre barrios.

Europa, motor de transformación

Esta modernización tecnológica no habría sido posible sin el apoyo del Plan de Choque de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada en Entornos Urbanos y Metropolitanos, enmarcado en la Componente 1 del PRTR. Gracias a esta financiación, Teruel ha podido acometer proyectos de alta complejidad técnica y renovar infraestructuras que, por su envergadura, habrían sido difíciles de abordar con recursos municipales.

El Ayuntamiento subraya que la ciudad entra ahora en una fase en la que la innovación deja de ser un complemento para convertirse en un pilar central de la gestión urbana. La mejora de la accesibilidad, la reducción de barreras arquitectónicas, el refuerzo de la seguridad y la optimización de los desplazamientos se sustentan en un modelo que combina ingeniería, tecnología y sostenibilidad para ofrecer soluciones al servicio de la ciudadanía.

Con estas actuaciones, Teruel consolida un enfoque de ciudad moderna y conectada, preparada para seguir avanzando hacia un sistema de movilidad más eficiente, una gestión municipal basada en datos y una planificación urbana más adaptada a los retos del futuro.