Aragón destina casi 10 millones de euros a construir viviendas de alquiler en 93 municipios del medio rural
El programa del Gobierno aragonés, con un presupuesto de 52,5 millones de euros, prevé la promoción de unas 800 viviendas públicas en seis años
El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, ha firmado la orden por la que se resuelve la segunda convocatoria de subvenciones a municipios aragoneses para la construcción de viviendas públicas de alquiler o rehabilitación de edificaciones para el mismo fin.
Dicha orden, que se publica hoy en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), recoge el listado de 93 municipios aragoneses que se benefician de esta segunda convocatoria del Programa 700, el programa del Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030 destinado al impulso de la vivienda pública en los municipios de menos de 3.000 habitantes mediante la concesión de ayudas a los ayuntamientos para la regeneración y rehabilitación de sus cascos urbanos, permitiendo con ello fijar o atraer población al medio rural aragonés.
El montante total de esta segunda convocatoria asciende a 9.985.023,35 euros, el 60% del cual se va a abonar a los ayuntamientos de manera anticipada, en virtud de otra orden firmada por el consejero Octavio López.
Siguiendo las bases de la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Aragón el 19 de agosto de 2024, los municipios que ahora se verán beneficiados por las ayudas son los que pasaron a formar parte de una lista de reserva ordenada en base a la puntuación obtenida entonces, según la cual se estableció un orden de prelación de cara a una siguiente tanda de ayudas, sin tener que cumplir más requisitos que el de manifestar su voluntad de acceder a la subvención.
Las ayudas concedidas oscilan entre los 50.000 y 66.000 euros por vivienda edificada o rehabilitada y a ellas pueden optar los 700 municipios más pequeños de Aragón.
El presupuesto del programa asciende a 52,5 millones de euros en el conjunto de los seis años de aplicación del mismo, gracias a los cuales se prevé la promoción de unas 800 viviendas públicas en el medio rural aragonés. De momento, merced a las dos convocatorias lanzadas hasta el momento, se van a rehabilitar y construir 355 viviendas en 167 municipios aragoneses.
