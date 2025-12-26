Huesca salva las cuentas gracias al voto del tránsfuga

La Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Huesca ha dictaminado favorablemente el presupuesto municipal para el año 2026, que asciende a 65,6 millones de euros, y que será sometido a aprobación definitiva en el pleno convocado para el próximo 7 de enero.

Durante la comisión, el concejal de Hacienda, Ricardo Oliván, ha explicado la respuesta del equipo de gobierno a las propuestas presentadas por los distintos grupos municipales, subrayando que para su correcta valoración era necesario que dichas propuestas incluyeran tanto las partidas que se pretendía crear como aquellas con las que se proponía financiarlas. En este sentido, se han aceptado diversas propuestas formuladas por el concejal no adscrito, entre ellas actuaciones vinculadas a un plan de asfaltado de polígonos industriales, el pintado de pasos de cebra y la celebración de dos eventos culturales.

En relación con las propuestas planteadas por el grupo municipal del PSOE, Oliván ha señalado que las partidas de financiación propuestas "no están en manos de este ayuntamiento, sino de otras administraciones, entre ellas el Gobierno central". No obstante, el concejal de Hacienda ha indicado que algunas de estas propuestas "son interesantes y necesarias y se van a aplicar en el momento en el que se pueda disponer de los remanentes del ejercicio 2025". Entre ellas, ha citado el proyecto del local de la asociación de vecinos del barrio de San Lorenzo, así como actuaciones en la avenida Martínez de Velasco, la plaza Lérida, la calle Aínsa y la calle Lanuza.

Respecto a las propuestas del grupo Vox, Oliván ha dicho que "no ha hecho constar en ningún momento las partidas con las que se financian las propuestas que ha planteado, con lo cual no podemos valorar ninguna de ellas". A pesar de ello, ha señalado que el equipo de gobierno prevé incorporar a los remanentes los proyectos anteriormente citados de la plaza Lérida, la calle Aínsa y la calle Lanuza, así como, de forma parcial, las actuaciones relativas a la Plaza de Toros y al plan de asfaltado, si bien estas dos últimas ya estaban previstas por parte del equipo de gobierno para su incorporación a los remanentes del ejercicio anterior.

En definitiva, con la aprobación de este dictamen previo al pleno, apunta el edil de Hacienda, "el Ayuntamiento de Huesca ha elaborado un presupuesto que impulsa mejoras urbanísticas en la ciudad, apuesta por el fomento de la promoción turística y la actividad económica, sienta las bases para la ejecución de proyectos estratégicos y, de forma prioritaria, mejora los servicios públicos que se prestan al conjunto de la ciudadanía".