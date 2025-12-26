Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vox ZaragozaNayimMilla de oro IndependenciaMensajes MazónZamoray-PignatelliCasademont Zaragoza
instagramlinkedin

El PSOE pide el desmantelamiento de un vertedero incontrolado en María de Huerva frente al punto limpio

Ante la acumulación de residuos en suelo urbano, los socialistas solicitan al consistorio de María de Huerva que actúe para eliminar el vertedero ilegal y activar el punto limpio, ubicado frente al mismo

ona del vertido ilegal que denuncia el PSOE

ona del vertido ilegal que denuncia el PSOE / Eva Ercolanese/PSOE / Europa Press

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El PSOE pide al Ayuntamiento de María de Huerva (Zaragoza) que desmantele el vertedero incontrolado que crece cada día en la avenida de Zaragoza, a la vez que demanda el funcionamiento del punto limpio, que se ubica frente a esta escombrera y que continúa sin dar servicio a la población.

El vertedero incontrolado se encuentra en suelo urbano, frente al punto limpio y al cementerio. Se trata de una parcela municipal que se habilitó para recoger los bienes de los particulares que se vieron afectados por el agua y el barro durante las tormentas que castigaron la localidad el último fin de semana de septiembre.

Allí, tanto los particulares como los equipos de limpieza, fueron depositando los enseres deteriorados en un intento de despejar las casas, las fábricas y las calles cuanto antes.

Junto a este punto de recepción de los objetos siniestrados, se habilitaron otros dos puntos en María que se desmontaron y limpiaron pocas fechas después de la avenida. Sin embargo, el que se habilitó en la avenida de Zaragoza, 16 "sigue creciendo cada día de manera incontrolada", explica el portavoz socialista de María de Huerva, José Ignacio Lorenzo.

El concejal socialista lamenta "esta manera proceder", que favorece un vertedero ilegal en zona urbana y lo que es más irónico "frente a un punto limpio que permanece prácticamente sin servicio".

Noticias relacionadas y más

Por eso, el PSOE pide la normalización del punto limpio, que se renueve el servicio de recogida de enseres a los vecinos de la localidad y que se desmantele el vertedero ilegal, instalando además la señalización correspondiente en la que quede clara la prohibición de arrojar cualquier residuo en esa zona, bajo amenaza de sanción.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así queda la parrilla de vuelos desde Zaragoza para 2026 con Ryanair, Wizz Air, Volotea y Binter
  2. El Ayuntamiento de Zaragoza decreta el cierre de la Terraza Libertad por no tener licencia y ordena el derribo de otro edificio del Tubo
  3. Pilar Alegría renueva las listas del PSOE y evita una revolución en plena crisis
  4. La Zaragoza del futuro se construye a golpe de ladrillo: estos son los barrios que más van a crecer
  5. El otro Loarre de Aragón, la fortaleza medieval clave en la historia de Aragón a 10 minutos de Huesca: se puede visitar
  6. Esta es la lista completa del PSOE de Pilar Alegría para las elecciones de Aragón del 8F
  7. Zaragoza trata de dar salida legal al embrollo jurídico de La Torre Outlet
  8. Aragón se prepara para una Navidad gélida: temperaturas bajo cero y nieve en Zaragoza, Huesca y Teruel

Aragón destina casi 10 millones de euros a construir viviendas de alquiler en 93 municipios del medio rural

Aragón destina casi 10 millones de euros a construir viviendas de alquiler en 93 municipios del medio rural

El PSOE pide el desmantelamiento de un vertedero incontrolado en María de Huerva frente al punto limpio

El PSOE pide el desmantelamiento de un vertedero incontrolado en María de Huerva frente al punto limpio

Veratruf, la Feria de la trufa de Vera de Moncayo, presenta cartel y programa para su edición de 2026

Veratruf, la Feria de la trufa de Vera de Moncayo, presenta cartel y programa para su edición de 2026

La Diputación de Zaragoza concede ayudas por valor de 350.000 euros a once grupos de acción local de la provincia

La Diputación de Zaragoza concede ayudas por valor de 350.000 euros a once grupos de acción local de la provincia

El túnel de Somport en Huesca recibe 21,5 millones de euros del Ministerio de Transportes para su conservación

Las nuevas tecnologías se hacen hueco en Teruel: más de 5 millones de inversión

Las nuevas tecnologías se hacen hueco en Teruel: más de 5 millones de inversión

Lumpiaque celebra Santa Bárbara con alegría y emoción

Morata acerca la lectura a los más pequeños

Tracking Pixel Contents