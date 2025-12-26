El PSOE pide el desmantelamiento de un vertedero incontrolado en María de Huerva frente al punto limpio
Ante la acumulación de residuos en suelo urbano, los socialistas solicitan al consistorio de María de Huerva que actúe para eliminar el vertedero ilegal y activar el punto limpio, ubicado frente al mismo
El PSOE pide al Ayuntamiento de María de Huerva (Zaragoza) que desmantele el vertedero incontrolado que crece cada día en la avenida de Zaragoza, a la vez que demanda el funcionamiento del punto limpio, que se ubica frente a esta escombrera y que continúa sin dar servicio a la población.
El vertedero incontrolado se encuentra en suelo urbano, frente al punto limpio y al cementerio. Se trata de una parcela municipal que se habilitó para recoger los bienes de los particulares que se vieron afectados por el agua y el barro durante las tormentas que castigaron la localidad el último fin de semana de septiembre.
Allí, tanto los particulares como los equipos de limpieza, fueron depositando los enseres deteriorados en un intento de despejar las casas, las fábricas y las calles cuanto antes.
Junto a este punto de recepción de los objetos siniestrados, se habilitaron otros dos puntos en María que se desmontaron y limpiaron pocas fechas después de la avenida. Sin embargo, el que se habilitó en la avenida de Zaragoza, 16 "sigue creciendo cada día de manera incontrolada", explica el portavoz socialista de María de Huerva, José Ignacio Lorenzo.
El concejal socialista lamenta "esta manera proceder", que favorece un vertedero ilegal en zona urbana y lo que es más irónico "frente a un punto limpio que permanece prácticamente sin servicio".
Por eso, el PSOE pide la normalización del punto limpio, que se renueve el servicio de recogida de enseres a los vecinos de la localidad y que se desmantele el vertedero ilegal, instalando además la señalización correspondiente en la que quede clara la prohibición de arrojar cualquier residuo en esa zona, bajo amenaza de sanción.
- Así queda la parrilla de vuelos desde Zaragoza para 2026 con Ryanair, Wizz Air, Volotea y Binter
- El Ayuntamiento de Zaragoza decreta el cierre de la Terraza Libertad por no tener licencia y ordena el derribo de otro edificio del Tubo
- Pilar Alegría renueva las listas del PSOE y evita una revolución en plena crisis
- La Zaragoza del futuro se construye a golpe de ladrillo: estos son los barrios que más van a crecer
- El otro Loarre de Aragón, la fortaleza medieval clave en la historia de Aragón a 10 minutos de Huesca: se puede visitar
- Esta es la lista completa del PSOE de Pilar Alegría para las elecciones de Aragón del 8F
- Zaragoza trata de dar salida legal al embrollo jurídico de La Torre Outlet
- Aragón se prepara para una Navidad gélida: temperaturas bajo cero y nieve en Zaragoza, Huesca y Teruel