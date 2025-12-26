El PSOE pide el desmantelamiento de un vertedero incontrolado en María de Huerva frente al punto limpio

El PSOE pide al Ayuntamiento de María de Huerva (Zaragoza) que desmantele el vertedero incontrolado que crece cada día en la avenida de Zaragoza, a la vez que demanda el funcionamiento del punto limpio, que se ubica frente a esta escombrera y que continúa sin dar servicio a la población.

El vertedero incontrolado se encuentra en suelo urbano, frente al punto limpio y al cementerio. Se trata de una parcela municipal que se habilitó para recoger los bienes de los particulares que se vieron afectados por el agua y el barro durante las tormentas que castigaron la localidad el último fin de semana de septiembre.

Allí, tanto los particulares como los equipos de limpieza, fueron depositando los enseres deteriorados en un intento de despejar las casas, las fábricas y las calles cuanto antes.

Junto a este punto de recepción de los objetos siniestrados, se habilitaron otros dos puntos en María que se desmontaron y limpiaron pocas fechas después de la avenida. Sin embargo, el que se habilitó en la avenida de Zaragoza, 16 "sigue creciendo cada día de manera incontrolada", explica el portavoz socialista de María de Huerva, José Ignacio Lorenzo.

El concejal socialista lamenta "esta manera proceder", que favorece un vertedero ilegal en zona urbana y lo que es más irónico "frente a un punto limpio que permanece prácticamente sin servicio".

Por eso, el PSOE pide la normalización del punto limpio, que se renueve el servicio de recogida de enseres a los vecinos de la localidad y que se desmantele el vertedero ilegal, instalando además la señalización correspondiente en la que quede clara la prohibición de arrojar cualquier residuo en esa zona, bajo amenaza de sanción.