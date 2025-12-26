Veratruf, la Feria de la trufa de Vera de Moncayo, presenta cartel y programa para su edición de 2026

La Feria de la trufa de Vera de Moncayo ha presentado en la localidad moncaína el cartel y el programa de su novena edición. El alcalde, Ángel Bonel, acompañado por su teniente alcalde y director de la feria, Daniel Jiménez, mostró a sus vecinos el cartel, obra de la diseñadora local Ana Mota.

La feria, la primera del año, ya es el referente de la provincia de Zaragoza, pero también de las vecinas comunidades de Navarra, La Rioja, Castilla y León y el País Vasco. Mantendrá su esquema de años anteriores, a lo largo del fin de semana del 10 y 11 de enero de 2026, con numerosas actividades además de las propias expositivas de la feria en sí, con más de 30 estands. Charlas para profesionales impartidas por Marcos Morcillo, Cristóbal Burguete y Checho Zugasti, así como los especialistas del CITA, Eva Tejedor, Sergio Sánchez y Pedro Marco, que también impartirán un taller de aromas y microscopia de trufa; maridaje con vino de la DOP Campo de Borja, aceite de oliva virgen extra de la DOP Sierra de Moncayo y trufa; demostraciones de cocina a cargo de la cocinera Mónica Benítez; talleres para niños y oferta de tapas trufadas.

Sin olvidar, el VI Concurso Nacional de Perros Truferos de la Sierra del Moncayo, con importantes premios en metálico para los tres mejores, que ha superado todas las expectativas de inscripciones. El equipo formado por Leticia Sopena y Boira, una perra deutsch drahthaar, procedentes de Santaliestra, Huesca, ganó el año pasado los 1000 euros de premio.

Tampoco faltará la subasta de las mejores trufas presentadas a concurso. En 2025, la de mejor aroma, premio Borsao, de 99,5 gramos, alcanzó los 2000 euros, gracias a los cuales, Miguel Ibáñez, gerente del restaurante el Molino de Berola, se la llevó a su establecimiento una vez más.

Previamente, el viernes, 9, se celebrará la Cena de Gala, en la que se nombrará al cuarto Embajador de de Trufa de la Provincia de Zaragoza. Será en el restaurante El Molino de Berola, Finca de la Aparecida (Ctra. Agramonte, s/n, Vera de Moncayo) con previa reserva llamando al 976 646 550.