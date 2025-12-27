Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Academia de la Lengua lo tiene claro: quiere promover el aragonés en Huesca

Asesorará a estas instituciones, así como a todas aquellas que lo soliciten, en materias relacionadas con el uso correcto del aragonés y su promoción social

Cartel que el Ayuntamiento de Huesca instaló y desinstaló sobre el uso del aragonés y el castellano.

Cartel que el Ayuntamiento de Huesca instaló y desinstaló sobre el uso del aragonés y el castellano.

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

La Academia de la Lengua Aragonesa ha aprobado en los últimos meses la firma de convenios de colaboración con diversas entidades locales aragonesas, con el objetivo de fomentar el uso, la protección y la promoción de las lenguas propias de Aragón.

En concreto, el pasado 22 de diciembre de 2025 se formalizó un convenio con la Comarca de Sobrarbe, representada por su presidente, José Manuel Bielsa Manzano, y su vicepresidenta, Carmen Muro García. La Academia estuvo representada por su presidente, Javier Giralt Latorre y su secretario y director del Instituto de l'Aragonés, Juan Pablo Martínez Cortés.

Posteriormente, la Comisión Mixta se reunió para planificar actividades y reforzar esta alianza colaborativa para promover el uso, la protección y la promoción del aragonés en dicha comarca. Ese mismo día, la Academia también firmó acuerdos de colaboración con el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, representado por su alcalde, Enrique Pueyo García, y con el de Estadilla, representado por la alcaldesa, Pilar Lleyda Zanuy, y el teniente de alcalde, Carlos Valbuena Cano.

La Academia Aragonesa de la Lengua asesorará a estas instituciones, así como a todas aquellas que lo soliciten, en materias relacionadas con el uso correcto del aragonés y su promoción social. Además, se podrán realizar publicaciones, programar actividades y trabajar conjuntamente en la conservación y difusión del patrimonio lingüístico.

Tras las firmas, los representantes mantuvieron sendas reuniones de trabajo para definir actuaciones en el marco del convenio, con el objetivo de visibilizar y promover la lengua aragonesa, con especial atención a las variedades locales.

La Academia Aragonesa de la Lengua, institución creada por la Ley de Lenguas de 2013 y constituida en 2021, colabora con las instituciones que lo solicitan y tiene acuerdos de colaboración con El Justicia de Aragón y la Universidad de Zaragoza. Con estos nuevos acuerdos, la AAL quiere intensificar su colaboración con las entidades del territorio donde las lenguas propias tienen mayor vitalidad.

La Academia de la Lengua lo tiene claro: quiere promover el aragonés en Huesca

La Academia de la Lengua lo tiene claro: quiere promover el aragonés en Huesca

