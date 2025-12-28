Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Comarca de Sobrarbe invierte casi 200.000 euros en la adquisición de nuevos equipos para gestión de residuos

La mejora del servicio de recogida de residuos se materializa con la compra de vehículos por parte de la Comarca, que busca una gestión más eficiente y sostenible

La Comarca de Sobrarbe invierte 196.000 euros en la adquisición de nuevos equipos para gestión de residuos y una tolva

La Comarca de Sobrarbe invierte 196.000 euros en la adquisición de nuevos equipos para gestión de residuos y una tolva / COMARCA DE SOBRARBE

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La Comarca de Sobrarbe ha adquirido cinco autocompactadoras y una tolva con el objetivo de mejorar el servicio de recogida de residuos y avanzar hacia un modelo más eficiente y sostenible desde el punto de vista medioambiental. La inversión asciende a 196.000 euros.

Esta actuación se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. En concreto, la inversión contempla la compra de dos autocompactadoras para envases y una tolva, que se instalarán en el vertedero comarcal, así como tres autocompactadoras adicionales, destinadas a la recogida de envases y papel, que se ubicarán en el nuevo punto logístico de residuos que se construirá en Hospital de Tella.

El coste total de la actuación asciende a 196.000 euros, una inversión que permitirá optimizar los procesos de gestión de residuos, reducir el impacto ambiental asociado al transporte y mejorar la capacidad operativa del servicio, especialmente en periodos de mayor generación de residuos.

Así, la Comarca de Sobrarbe refuerza su compromiso con la sostenibilidad, apostando por infraestructuras más modernas y eficaces que contribuyen a una mejor separación de residuos y a una gestión más responsable del territorio, en línea con los objetivos del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, ha explicado el presidente de la Comarca de Sobrarbe, José Manuel Bielsa.

La Comarca de Sobrarbe invierte casi 200.000 euros en la adquisición de nuevos equipos para gestión de residuos

La Comarca de Sobrarbe invierte casi 200.000 euros en la adquisición de nuevos equipos para gestión de residuos

