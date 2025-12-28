La Comarca de Sobrarbe invierte casi 200.000 euros en la adquisición de nuevos equipos para gestión de residuos

La Comarca de Sobrarbe ha adquirido cinco autocompactadoras y una tolva con el objetivo de mejorar el servicio de recogida de residuos y avanzar hacia un modelo más eficiente y sostenible desde el punto de vista medioambiental. La inversión asciende a 196.000 euros.

Esta actuación se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. En concreto, la inversión contempla la compra de dos autocompactadoras para envases y una tolva, que se instalarán en el vertedero comarcal, así como tres autocompactadoras adicionales, destinadas a la recogida de envases y papel, que se ubicarán en el nuevo punto logístico de residuos que se construirá en Hospital de Tella.

El coste total de la actuación asciende a 196.000 euros, una inversión que permitirá optimizar los procesos de gestión de residuos, reducir el impacto ambiental asociado al transporte y mejorar la capacidad operativa del servicio, especialmente en periodos de mayor generación de residuos.

Así, la Comarca de Sobrarbe refuerza su compromiso con la sostenibilidad, apostando por infraestructuras más modernas y eficaces que contribuyen a una mejor separación de residuos y a una gestión más responsable del territorio, en línea con los objetivos del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, ha explicado el presidente de la Comarca de Sobrarbe, José Manuel Bielsa.