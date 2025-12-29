Teruel aprueba un paquete de ayudas para rehabilitar viviendas vacías y destinarlas a alquiler

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Teruel ha aprobado la concesión de ayudas para la rehabilitación de viviendas vacías con el objetivo de incorporarlas al mercado del alquiler y aumentar así la oferta residencial en la ciudad.

En total, se han concedido siete subvenciones por un importe global de 66.500 euros, dentro de una convocatoria municipal que permite recibir hasta 10.000 euros por vivienda, siempre que el inmueble se destine al alquiler durante un periodo mínimo de cinco años.

La alcaldesa Emma Buj ha destacado en rueda de prensa que Teruel cuenta con un elevado número de viviendas desocupadas y que esta línea de ayudas pretende incentivar a los propietarios a rehabilitarlas y ponerlas en uso.

Seis de las ayudas concedidas alcanzan el importe máximo de 10.000 euros, mientras que una séptima asciende a 6.502 euros; mientras que se denegaron cuatro solicitudes al no poder acreditar que las viviendas estuvieran vacías, uno de los requisitos fundamentales de la convocatoria.

En la Junta de Gobierno también se han aprobado 18 ayudas al fomento del emprendimiento, dirigidas a autónomos y microempresas de la ciudad, con cuantías de entre 1.000 y 2.500 euros, que suponen una inversión total de 35.000 euros y buscan apoyar el autoempleo y la creación de nuevos negocios en Teruel.

Asimismo, la alcaldesa ha informado de que no recepcionará las obras de la avenida de Sagunto hasta que se realice una revisión técnica conjunta que garantice que se encuentran en perfecto estado, y ha anunciado que la apertura de la Cuesta de los Gitanos podría producirse a partir del próximo 7 de enero.

Buj también ha abordado el estado de varios proyectos municipales, como la Piscina de Los Planos y el Ascensor del Carmen, cuyas obras avanzan a buen ritmo y cuya apertura está prevista para el primer trimestre de 2026.

Por último, la alcaldesa ha señalado que se ha dado luz verde a la adquisición gratuita del derecho de superficie de unos terrenos colindantes a San Nicolás de Bari, donde el Ayuntamiento se compromete a construir instalaciones deportivas de uso público en un plazo de cinco años.