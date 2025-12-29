La variante de Jaca que conectará las autovías A-21 y A-23 costará 153 millones: plazos y afecciones

El Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible ha licitado por 153,6 millones las obras de construcción de la variante de Jaca, para la conexión de las autovías A-21 (Pirineos) con la A-23 (Mudéjar).

La conexión se realizará mediante un nuevo tramo de autovía de ocho kilómetros de longitud que enlazará por el este con la autovía A-23, entre Sabiñánigo y Jaca, y por el oeste con los tramos puestos en los últimos años en servicio de la autovía A-23 entre Jaca y Puente de la Reina, según ha informado el Ministerio.

De esta manera, se da continuidad al itinerario formado por estas autovías que, junto con la A-22 (Lleida-Huesca), conforman un eje alternativo al corredor del Ebro para el tráfico del largo recorrido, y de gran importancia para la vertebración de Aragón.

Además, la actuación permitirá descongestionar el tráfico que pasa por Jaca, ya que constituye una variante a la ciudad que los vehículos de largo y medio recorrido podrán utilizar en lugar de las travesías N-330a y N-240 que atraviesan el municipio y que son actualmente de paso obligado.

Esta actuación favorecerá al tiempo una disminución de los ruidos y de otras molestias relacionadas con el tráfico a su paso por la capital jaquesa, además de incrementarse la seguridad vial.

Por otro lado, la variante contribuirá a una mejora de la comodidad de los usuarios de estas carreteras, ya que permitirá reducir los tiempos de recorrido al evitar el paso por travesías con velocidad limitada a 50 kilómetros a la hora, numerosas intersecciones (algunas semaforizadas) y pasos peatonales.

Características técnicas

El nuevo tramo de autovía, de 8,05 km de longitud, contará con dos calzadas separadas por una mediana de ancho variable (3,5 metros hasta el río Aragón y 7 en adelante), carriles de 3,5 metros, arcenes exteriores de 2,5 e interiores de uno.

Las conexiones de este tramo de autovía se materializan mediante la construcción de tres enlaces: Jaca Este, que comunicará con un centro comercial, las urbanizaciones de la zona y la zona oriental de Jaca; Jaca Norte, que conectará con la N-330 que se dirige a Somport y con la N-330a por la que se accede a Jaca; y Jaca Oeste, que conecta con las carreteras N-240 y A-2605.

Por otro lado, el proyecto contempla la ejecución de tres viaductos (uno en el enlace de Jaca Norte, otro sobre el río Aragón y un tercero sobre el arroyo Castiella), cinco pasos superiores, un falso túnel de 200 metros de longitud en la zona del hospital, una pasarela peatonal y cinco pasos inferiores. También se ampliarán dos pasos inferiores existentes y seis muros.

Finalmente, en cuanto a medidas de integración ambiental, el proyecto prevé la gestión de la tierra vegetal y la realización de siembras y plantaciones para la revegetación de taludes e integración paisajística de la obra, la corrección del efecto barrera (con especial mención al paso del Camino de Santiago), el vallado cinegético para tratar de impedir el acceso a la fauna y las protecciones contra la contaminación acústica.

Por otra parte, el Ministerio de Transportes ha destacado los trabajos para mejorar las infraestructuras viarias de la provincia de Huesca, entre otros, la adjudicación por 2,4 millones de la actualización del proyecto de la A-21 entre Puente de la Reina de Jaca y Fago y la puesta en servicio del nuevo ramal Aínsa-Graus en la carretera N-260 (eje pirenaico).