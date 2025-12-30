El Ayuntamiento de Binéfar concede nuevas subvenciones de unos 160.000 euros para rehabilitar viviendas

El pleno del Ayuntamiento de Binéfar (Huesca), en sesión ordinaria, ha aprobado conceder nuevas subvenciones definitivas, de unos 160.000 euros, correspondientes al Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP).

Este programa se ha puesto en funcionamiento en colaboración con el Gobierno de Aragón y comprende actuaciones de rehabilitación en eficiencia energética en la zona de Extensión de Casco Antiguo, que se financia con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Las ayudas benefician a cuatro inmuebles: una ayuda adicional por situación de vulnerabilidad de 5.350.euros en una vivienda unifamiliar en la calle Arrabal --que suplementa una ayuda anterior de 24.645 euros--, otra destinada a un bloque de viviendas en la calle Sepúlveda por un importe de 119.219,93 euros y una tercera también para una vivienda unifamiliar en la calle Costera, por un importe de 21.400 euros y otra unifamiliar en la calle Era Alta de 14.500 euros.

Las primeras ayudas se conceden en el pleno de noviembre, por un importe de alrededor de 105.000 euros destinadas para dos inmuebles. El importe total del programa, que comprende tanto ayudas para particulares, como su gestión y actuaciones en el área de implementación, asciende a 500.000 euros.

La concesión de estas ayudas se ha aprobado, por unanimidad --el grupo municipal Vox estuvo ausente del pleno-- al igual que otros puntos del orden del día como la regulación del complemento de productividad para la cuadrilla de retén de la brigada de Servicios y la aplicación de los incrementos retributivos recogidos en el real decreto ley 14/2025.

En cuanto al Plan Normativo Municipal para 2026 se ha retirado del orden del día para presentarse en la sesión plenaria del próximo mes de enero.