La Cabalgata de Reyes de Teruel incluirá un tramo silencioso pensado para niños con autismo

La Cabalgata de Reyes del próximo 5 de enero en Teruel incorporará de nuevo un tramo silencioso dirigido a niños con trastorno del espectro autista (TEA), una medida de accesibilidad que se aplicará al inicio del recorrido y que comenzará a las 17.30 horas desde las calles Tirso de Molina y Santa Amalia, en el barrio de San León.

Según ha explicado la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, en una rueda de prensa celebrada este martes en el consistorio, el desfile mantendrá esta iniciativa introducida por primera vez en la edición de 2025.

El primer tramo, que discurrirá por la calle Santa Amalia, se desarrollará sin música ni ruidos, a petición de la Asociación Autismo Teruel, con el objetivo de facilitar la participación de menores sensibles al ruido.

La cabalgata contará con alrededor de 500 participantes, 17 carrozas con música, 10 grupos a pie, zancudos y 40 vehículos, entre ellos efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional y Bomberos.

El recorrido continuará por la carretera de Alcañiz, ronda Dámaso Torán, Ambeles, viaducto nuevo, Miguel Servet, José Torán, avenida Ruiz Jarabo, Playa de Aro, calle Barcelona y las avenidas Aragón y Sagunto, para cruzar de nuevo el viaducto nuevo hasta la ronda de Ambeles.

El concejal de Fiestas, Eduardo Suárez, ha detallado que los Reyes Magos serán recibidos a las 17.00 horas en el barrio del Carmen, en la entrada del nuevo ascensor urbano, y que durante el desfile se repartirán 3,5 toneladas de caramelos, 25 kilos de piruletas, 60 kilos de carbón dulce y miles de regalos adquiridos por el Ayuntamiento de Teruel.

Durante la mañana del día 5, Melchor, Gaspar y Baltasar visitarán los diez barrios rurales del municipio, y el 6 de enero acudirán a los centros sociosanitarios y asistenciales de la capital.

Antes, el Cartero Real, un ayudante de los Reyes Magos, visitará Teruel dos días antes. Recorrerá las calles para que los pequeños puedan entregar sus cartas personalmente, creando un momento mágico y familiar, y que estará amenizado por 40 músicos de la Agrupación Musical Ciudad de Teruel.

Este emisario real, partirá de la plaza Domingo Gascón a las 17,30 horas del sábado 3 de enero en un recorrido por las principales calles del centro de la ciudad donde repartirá caramelos, dulces y pequeños juguetes.